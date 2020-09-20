Основная часть кредита ЕАБР пойдет на долг перед «Газпромом»









Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин «на телеканале» Россия-1





Ранее Силуанов сообщил журналистам, что Россия предоставит Беларуси кредит в два этапа — $1 миллиард в 2020 году и еще $500 миллионов в 2021 году.





При этом в 2020 году половина кредита ($ 500 миллионов) будет представлена по линии ЕФСР, а вторая половина — при помощи межгосударственного кредита. Для его выделения нужны законодательные поправки. Как только они будут приняты, начнется работа по предоставлению кредита.



