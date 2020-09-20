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Основная часть кредита ЕАБР пойдет на долг перед «Газпромом»

20.09.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Большая часть кредита в $ 500 миллионов, который Беларусь получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), пойдет на погашение долга в $330 миллионов перед российским «Газпромом».



Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин «на телеканале» Россия-1

Ранее Силуанов сообщил журналистам, что Россия предоставит Беларуси кредит в два этапа — $1 миллиард в 2020 году и еще $500 миллионов в 2021 году.

При этом в 2020 году половина кредита ($ 500 миллионов) будет представлена по линии ЕФСР, а вторая половина — при помощи межгосударственного кредита. Для его выделения нужны законодательные поправки. Как только они будут приняты, начнется работа по предоставлению кредита.
 
 
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Большая часть кредита в $ 500 миллионов, который Беларусь получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), пойдет на погашение долга в $330 миллионов...
 
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