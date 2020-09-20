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Байкеры и послание потомкам: как прошел мотопробег к 75-летию Победы
20.09.2020 16:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Днем в воскресенье, 20 сентября,
В мероприятии участие приняли помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, директор мотоклуба The One Chapter Belarus Евгений Бейзак, директор клуба Iron Birds Chapter Артем Чайка.
© Sputnik / Виктор Толочко
Байкеры возложили цветы к мемориалу, а также заложили капсулу с посланием наследникам Великой Победы и землей, собранной из разных памятных мест.
Сын президента Беларуси Виктор Лукашенко выступил с речью и поблагодарил всех участников мотопробега, приехавших в Беларусь.
Во время мероприятия собравшиеся почтили павших солдат минутой молчания.
Напомним, мотопробег, организованный международным мотоклубом Harley Owners Group (H.O.G), стартовал в мае. Участники посетили ряд российских городов-героев: Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву, Ржев, Санкт-Петербург, Мурманск, Великий Новгород, Тулу, Волгоград, Новороссийск. 18 сентября с Бреста мотопробег стартовал на территории Беларуси.
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Более 60 байкеров из России и Беларуси приехали на Курган Славы и возложили цветы к мемориалу. Смотрите подробности в фотоленте Sputnik.
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