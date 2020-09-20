Байкеры и послание потомкам: как прошел мотопробег к 75-летию Победы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Днем в воскресенье, 20 сентября, участники мотопробега , приуроченного к 75-летию Великой Победы, прибыли на Курган Славы.

В мероприятии участие приняли помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, директор мотоклуба The One Chapter Belarus Евгений Бейзак, директор клуба Iron Birds Chapter Артем Чайка.

Байкеры возложили цветы к мемориалу, а также заложили капсулу с посланием наследникам Великой Победы и землей, собранной из разных памятных мест.

Сын президента Беларуси Виктор Лукашенко выступил с речью и поблагодарил всех участников мотопробега, приехавших в Беларусь.

Во время мероприятия собравшиеся почтили павших солдат минутой молчания.

Напомним, мотопробег, организованный международным мотоклубом Harley Owners Group (H.O.G), стартовал в мае. Участники посетили ряд российских городов-героев: Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву, Ржев, Санкт-Петербург, Мурманск, Великий Новгород, Тулу, Волгоград, Новороссийск. 18 сентября с Бреста мотопробег стартовал на территории Беларуси.