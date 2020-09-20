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В пуще появились фиолетовые грибы

20.09.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Собирать их не рекомендуется.



Грибы, окрашенные в необычно яркий цвет, появились в Беловежской пуще. Это паутинник фиолетовый или приболотник. Среди осеннего пейзажа такая диковинка видна издалека.

Названный гриб - представитель группы агариковых грибов, семейства паутинниковые, близкий родственник шампиньонов, сообщает сайт Нацпарка. Название получил из-за паутинистых волокон. Они образуют «покрывало», которое окутывает шляпку и ножку. По мере роста такая защита разрывается и исчезает. Если разломать гриб, то окажется, что он «фиалково-белый» и внутри.

Размер шляпки обычно достигает 8-15 сантиметров в диаметре, она чешуйчато-волокнистая. Ножка 6-10 сантиметров в длину, темно-фиолетовая. Паутинник произрастает преимущественно в лиственных лесах с наличием сосны. Специалисты отмечают, что найти его можно в августе-сентябре. "Сиреневый" гриб съедобен. Несмотря на это, собирать его в лесу не рекомендуется. Вид может попасть в Красную книгу, встречается редко. 
 
 
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