К резиденции Лукашенко в Минске стянута бронетехника, развернута полевая кухня

"Интерфаксу" очевидцы, меры безопасности вокруг Дворца независимости усилены. Все подъезды и подходы к нему перекрыты. Как сообщают в воскресеньеочевидцы, меры безопасности вокруг Дворца независимости усилены. Все подъезды и подходы к нему перекрыты.





По периметру резиденции силовики развернули колючую проволоку, преграждая путь к нему по проезжей части и тротуару со стороны гостиницы "Виктория".





К резиденции продолжают стягиваться силовики. Они размещаются на парковке за гостиницей в непосредственной близости к резиденции. Там же разворачивается полевая кухня и зона отдыха для правоохранителей. Из нескольких грузовиков выгружаются контейнеры с едой.





Тем временем, со стороны улицы Саперов к резиденции стянута бронетехника - 10 БТР. Возле них дежурят десятки людей в камуфляже.







