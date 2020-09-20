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К резиденции Лукашенко в Минске стянута бронетехника, развернута полевая кухня

20.09.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники правоохранительных органов в Минске разворачивают полевую кухню неподалеку от городской резиденции Александра Лукашенко.

Как сообщают в воскресенье "Интерфаксу" очевидцы, меры безопасности вокруг Дворца независимости усилены. Все подъезды и подходы к нему перекрыты.

По периметру резиденции силовики развернули колючую проволоку, преграждая путь к нему по проезжей части и тротуару со стороны гостиницы "Виктория".

К резиденции продолжают стягиваться силовики. Они размещаются на парковке за гостиницей в непосредственной близости к резиденции. Там же разворачивается полевая кухня и зона отдыха для правоохранителей. Из нескольких грузовиков выгружаются контейнеры с едой.

Тем временем, со стороны улицы Саперов к резиденции стянута бронетехника - 10 БТР. Возле них дежурят десятки людей в камуфляже.
 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов в Минске разворачивают полевую кухню неподалеку от городской резиденции Александра Лукашенко.
 
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