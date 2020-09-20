Семь станций метро закрыты в Минске. Как обычно, во время акций протеста













"В целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига", - проинформировали в Минском метрополитене.





Там уточнили, что поезда следуют без остановки на этих станциях, и принесли извинения за временные неудобства.





Позднее метрополитен сообщил, что в 14.20 на вход и выход также закрыта станция "Фрунзенская".





В белорусской столице проходит очередной марш протеста. Акции продолжаются уже больше месяца.