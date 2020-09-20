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Семь станций метро закрыты в Минске. Как обычно, во время акций протеста

20.09.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Семь станций метро закрыты в Минске из-за несанкционированной акции протеста в воскресенье в столице.




"В целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига", - проинформировали в Минском метрополитене.

Там уточнили, что поезда следуют без остановки на этих станциях, и принесли извинения за временные неудобства.

Позднее метрополитен сообщил, что в 14.20 на вход и выход также закрыта станция "Фрунзенская".

В белорусской столице проходит очередной марш протеста. Акции продолжаются уже больше месяца. 
 
Теги: Минск
 
 
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Семь станций метро закрыты в Минске из-за несанкционированной акции протеста в воскресенье в столице.
 
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