Марш справедливости: многотысячная колонна движется в сторону Дворца Независимости

Колонна участников Марша справедливости начала двигаться от стелы "Минск — город-герой" в сторону Дворца Независимости.









Десятки тысяч человек с бело-красно-белыми флагами в руках и на плечах идут по проезжей части и тротуарам проспекта Победителей.

Со стороны стелы громко звучат патриотические песни провластного содержания. В перерывах между песнями демонстранты скандируют "Жыве Беларусь!".

Увидев кордон силовиков за несколько сотен метров до Дворца Независимости, участники марша изменили свой маршрут. С криками "Обходи!" колонна повернула на улицу Игнатенко, которая пересекается с проспектом Победителей. Дойдя до пересечения улиц Игнатенко и Тимирязева, демонстранты планировали повернуть в сторону 2-го кольца, но кто-то в голове колонны крикнул, что впереди − силовики со щитами. В результате протестующие развернулись обратно. Сейчас они идут по улице Тимирязева.

Фото: БелаПАН.