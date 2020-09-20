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Тепло и без дождей: синоптики рассказали о погоде в Беларуси 21 сентября

20.09.2020 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен - Sputnik. В понедельник по Беларуси ожидается переменна облачность и без осадков, таков прогноз специалистов Белгидромета.

© Sputnik / Константин Чалабов
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Теплее всего будет в Бресте: воздух в городе на Буге прогреется до +21...+23°С, в Гомеле и Гродно столбики термометров днем поднимутся до +20...+22°С. В трех этих городах ожидается небольшой ветер - 3-8 метров в секунду. В Могилеве будет +19...+21°C+17..+19°C. Ветер юго-западный, 5-10 м/с., скорость ветра составит 4-9 метров в секунду. Холоднее всего – в Витебске: температура воздуха в этом областном центре составит +17...+19°C, при этом скорость ветра будет достигать  5-10 метров в секунду.

В столице республики ожидается +18...+20°C. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Кроме того, синоптики предупреждают о неблагоприятном явлении: ночью местами по республике ожидаются заморозки, температура воздуха понизится до 0...-2°С.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Ночью 21 сентября местами по республике ожидаются заморозки: температура воздуха понизится до 0...-2°С.
 
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