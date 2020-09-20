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Минфин РФ: кредит ЕФСР для Беларуси пойдет на погашение долга перед «Газпромом»
Источник материала: Партизан
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что кредит ЕФСР, который предполагает выдать Беларуси в ближайшее время, в основном будет использован на погашение долга перед «Газпромом».
«Задолженность перед «Газпромом» составляет чуть меньше 330 млн долларов. И объем кредита, который мы обсуждаем из Евразийского фонда, составляет 500 млн долларов», — ответил Силуанов на вопрос о том, на что пойдет большая часть кредита, передает
Что касается межгосударственного кредита, то он будет предоставлен в российский рублях, а процентная ставка по нему будет равна ставке по облигациям федерального займа с небольшой премией, пояснил силуанов.
«При предоставлении межгосударственного кредита — он будет предоставляться в рублях на момент предоставления кредита — мы тоже учитываем и свои собственные интересы. Стоимость таких заимствований будет как стоимость на внутреннем рынке плюс определенная премия», — сказал он.
Напомним, в понедельник в ходе переговоров с Александром Лукашенко Владимир Путин пообещал выделить Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов. В среду Антон Силуанов сообщил, что сумма будет выделена в два этапа. В этом году Беларусь может получить 1 млрд долларов: 500 млн в виде межгосударственного кредита от России и 500 млн в виде кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития.
В следующем году может быть предоставлен еще один российский кредит на 500 млн долларов.
Одной из целей предоставления займа, помимо погашения долга перед «Газпромом», является рефинансирования выплат по долгам перед РФ.
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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что кредит ЕФСР, который предполагает выдать Беларуси в ближайшее время, в основном будет использован на погашение...
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