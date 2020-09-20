Минфин РФ: кредит ЕФСР для Беларуси пойдет на погашение долга перед «Газпромом»

ТАСС . «Задолженность перед «Газпромом» составляет чуть меньше 330 млн долларов. И объем кредита, который мы обсуждаем из Евразийского фонда, составляет 500 млн долларов», — ответил Силуанов на вопрос о том, на что пойдет большая часть кредита, передает





Что касается межгосударственного кредита, то он будет предоставлен в российский рублях, а процентная ставка по нему будет равна ставке по облигациям федерального займа с небольшой премией, пояснил силуанов.





«При предоставлении межгосударственного кредита — он будет предоставляться в рублях на момент предоставления кредита — мы тоже учитываем и свои собственные интересы. Стоимость таких заимствований будет как стоимость на внутреннем рынке плюс определенная премия», — сказал он.









Напомним, в понедельник в ходе переговоров с Александром Лукашенко Владимир Путин пообещал выделить Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов. В среду Антон Силуанов сообщил, что сумма будет выделена в два этапа. В этом году Беларусь может получить 1 млрд долларов: 500 млн в виде межгосударственного кредита от России и 500 млн в виде кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития.





В следующем году может быть предоставлен еще один российский кредит на 500 млн долларов.





Одной из целей предоставления займа, помимо погашения долга перед «Газпромом», является рефинансирования выплат по долгам перед РФ.



