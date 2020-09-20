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Песков: Путин поддерживает инициативу Лукашенко по конституционной реформе

20.09.2020 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в программе российского телевидения «Москва. Кремль. Путин» рассказал о переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина, состоявшихся в понедельник.



По его словам, диалог двух президентов был доверительным. Песков подчеркнул, что подготовка к переговорам была проведена на должном уровне, пишет Reform.by

«Поэтому детали все были подготовлены и все были проработаны для того, чтобы уже президенты обсудили их на высшем уровне», — заявил о во фрагменте программы, показанном в эфире «России-1».

Песков отметил высокий уровень доверия в рамках Союзного государства, что гарантирует невмешательство во внутренние дела друг друга. По его словам, обсуждалась и ситуация в Беларуси.

«Мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса и эта тематика также затрагивалась и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным», — сказал Песков.


Надо отметить, что детали этой реформы пока доподлинно неизвестны. Предполагается, что она может быть проведена до 2022 года. При этом Александр Лукашенко не исключает досрочных президентских и парламентских выборов по новой Контституции. Она может содержать усиление полномочий других ветвей власти, правда, в чем это будет заключаться также неизвестно. Вместе с тем, Александр Лукашенко в интервью российским журналистам говорил, что хотел бы сохранить за президентом функции контроля.
 
 
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в программе российского телевидения «Москва. Кремль. Путин» рассказал о переговорах Александра Лукашенко и Владимира...
 
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