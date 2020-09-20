Мотопробег H.O.G в честь 75-летия Великой Победы - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Мотопробег посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории Беларуси стартовал 18 сентября у Брестской крепости. Сегодня, 20 сентября, байкеры выехали "на финишную прямую".

Российские и белорусские мотоциклисты проехали по центральным улицам и проспектам Минска, а завершился маршрут у Кургана Славы. Всего в пробеге участвовали около 60 байкеров.

В колонне ехали помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, директор мотоклуба The One Chapter Belarus Евгений Бейзак, директор клуба Iron Birds Chapter Артем Чайка.

На аллее в мемориальном комплексе состоялась церемония закладки капсул с землей с памятных мест и посланием наследникам Великой Победы. У подножья Кургана Славы участники международной акции почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы.

Мотопробег организованный международным мотоклубом Harley Owners Group (H.O.G), стартовал в мае. Участники посетили ряд российских городов-героев: Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву, Ржев, Санкт-Петербург, Мурманск, Великий Новгород, Тулу, Волгоград, Новороссийск. 18 сентября с Бреста мотопробег стартовал на территории Беларуси.

Более 30 байкеров мотоклуба "H.O.G." из разных городов Беларуси и России побывали в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", где возложили венки и цветы к Вечному огню и минутой молчания почтили память погибших защитников Отечества.

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