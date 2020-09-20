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Никто не пришел. Вообще. Пресс-конференция тренера «Динамо» после поражения от «Ислочи» не состоялась

20.09.2020 18:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Никто из тренерского штаба столичного «Динамо» не пришел на пресс-конференцию после матча 24-го тура против «Ислочи». Игра закончилась поражением команды Леонида Кучука со счетом 1:2. Об этом сообщил корреспондент «Прессбола».

Черная полоса минского «Динамо» продолжается. Напомним, что клуб вылетел из Лиги Европы, Кубка Беларуси и второй тур подряд терпит поражение в чемпионате страны.


Фото: «Динамо-Минск»

Сейчас клуб располагается на девятом месте. За шесть туров до финиша от четвертого места, дающего право сыграть в Европе, команду отделяет восемь очков. При этом у коллектива есть игра в запасе.

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Теги: Минск
 
 
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Никто из тренерского штаба столичного «Динамо» не пришел на пресс-конференцию после матча 24-го тура против «Ислочи».
 
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