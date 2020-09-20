|
Никто не пришел. Вообще. Пресс-конференция тренера «Динамо» после поражения от «Ислочи» не состоялась
Источник материала: Tut.by
Никто из тренерского штаба столичного «Динамо» не пришел на пресс-конференцию
Черная полоса минского «Динамо» продолжается. Напомним, что клуб вылетел из Лиги Европы, Кубка Беларуси и второй тур подряд терпит поражение в чемпионате страны.
Сейчас клуб располагается на девятом месте. За шесть туров до финиша от четвертого места, дающего право сыграть в Европе, команду отделяет восемь очков. При этом у коллектива есть игра в запасе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Никто не пришел. Вообще. Пресс-конференция тренера «Динамо» после поражения от «Ислочи» не состоялась
Никто из тренерского штаба столичного «Динамо» не пришел на пресс-конференцию после матча 24-го тура против «Ислочи».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)