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Командир гродненского ОМОНа собственноручно задержал протестующего
Источник материала: Партизан
Командир гродненского ОМОНа Владимир Кравцевич не только руководит разгоном акции протеста, но и сам задерживает протестующего.
Фото Радио Свобода.
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Командир гродненского ОМОНа Владимир Кравцевич не только руководит разгоном акции протеста, но и сам задерживает протестующего.
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