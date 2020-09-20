"Уворачиваясь" от кордонов силовиков, демонстранты выбирают безопасный маршрут по улицам Минска

Дойдя до пересечения улиц Романовская Слобода и Немига, демонстранты собирались двигаться дальше по улице Городской Вал. Дорогу им преградил рейсовый автобус и кордон силовиков.





Постояв некоторое время на перекрестке, протестующие повернули налево, в сторону станции метро "Немига". Колонна скандирует "Пошел вон, ты и твой ОМОН!".

Пройдя мост через реку Немига, демонстранты отправились по улице Богдановича. Дойдя до оперного театра, колонна повернула на улицу Янки Купалы в сторону проспекта Независимости.

Перед мостом через Свислочь на улице Я.Купалы дорогу преградили силовики и военная техника — водомет и машины "Рубеж". Колонна свернула налево, на улицу Куйбышева.

От оперного театра колонна прошла до Комаровского рынка и свернула на улицу Веры Хоружей, чтобы выйти на проспект Независимости в районе площади Якуба Коласа.

Участники акции растянулись примерно на два километра.

Немного подождав остальных, голова колонны двинулась в сторону площади Победы, к центру города.