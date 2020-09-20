В МВД подтвердили информацию об использовании газа и предупредительном выстреле в Бресте

Источник материала: Onliner

Сегодня в разных городах Беларуси проходят акции протеста. В некоторых областных центрах состоялись жесткие задержания, а в Бресте дело дошло до применения газа. Кроме того, силовики сделали предупредительный выстрел. В МВД объяснили, с чем это было связано.

Стычку с сотрудниками милиции сняли очевидцы. На кадрах видно, что протестующие стоят в сцепке, к нам подходит ОМОН и распыляет газ в лицо некоторых демонстрантов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Брест! Слезоточивый газ брызгают прямо в лицо! После этого людей начали задерживать, а они остались в сцепке и продолжили защищать друг друга от силовиков.

Публикация от Городской журнал БИНОКЛЬ" (@binklby) 20 Сен 2020 в 6:11 PDT

Позже появился еще один ролик, на котором отчетливо слышен звук выстрела.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу МВД Беларуси, где объяснили, что произошло. Как рассказала Onliner Ольга Чемоданова, слезоточивый газ действительно был применен в отношении демонстрантов: это было сделано, чтобы предотвратить нападение на силовиков.

— Демонстранты не реагировали на неоднократные требования сотрудников милиции. Они организовали сцепку, отказывались расходиться. Чтобы пресечь противоправные действия, которые могли нанести вред не только милиционерам, но и другим гражданам, сотрудники милиции были вынуждены использовать спецсредство — газ. То же касается и предупредительного выстрела, — объяснила Ольга Чемоданова.