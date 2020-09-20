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В МВД подтвердили информацию об использовании газа и предупредительном выстреле в Бресте
Источник материала: Onliner
Сегодня в разных городах Беларуси проходят акции протеста. В некоторых областных центрах состоялись жесткие задержания, а в Бресте дело дошло до применения газа. Кроме того, силовики сделали предупредительный выстрел. В МВД объяснили, с чем это было связано.
Стычку с сотрудниками милиции сняли очевидцы. На кадрах видно, что протестующие стоят в сцепке, к нам подходит ОМОН и распыляет газ в лицо некоторых демонстрантов.
Позже появился еще один ролик, на котором отчетливо слышен звук выстрела.
Мы обратились за комментарием в пресс-службу МВД Беларуси, где объяснили, что произошло. Как рассказала Onliner Ольга Чемоданова, слезоточивый газ действительно был применен в отношении демонстрантов: это было сделано, чтобы предотвратить нападение на силовиков.
— Демонстранты не реагировали на неоднократные требования сотрудников милиции. Они организовали сцепку, отказывались расходиться. Чтобы пресечь противоправные действия, которые могли нанести вред не только милиционерам, но и другим гражданам, сотрудники милиции были вынуждены использовать спецсредство — газ. То же касается и предупредительного выстрела, — объяснила Ольга Чемоданова.
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Сегодня в разных городах Беларуси проходят акции протеста. В некоторых областных центрах состоялись жесткие задержания, а в Бресте дело дошло до применения газа....
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