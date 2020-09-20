ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция в Бресте при разгоне акции протеста стреляла в воздух

20.09.2020 19:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Милиция в Бресте распылила слезоточивый газ, а потом сделала предупредительный выстрел в воздух.

Как сообщает ТАСС, в МВД Беларуси заявили, что в Бресте сотрудники милиции применили слезоточивый газ «для пресечения противоправных действий протестующих».


Также есть задержанные за нарушение закона о массовых мероприятиях", — сказала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Она отметила, что правоохранители контролируют ситуацию во всех регионах страны. «Больше нигде спецсредств не применялось, равно как и по использованию боевой техники», — добавила она. В Минске задержания протестующих продолжаются, подчеркнула пресс-секретарь МВД.

После того, как силовики в Бресте использовали слезоточивый газ, в милиционеров полетели бутылки. Сотрудники правоохранительных органов в свою очередь сделали предупредительный выстрел в воздух.


«Скорее всего», — сказала Ольга Чемоданова, отвечая на вопрос, был ли сделан выстрел в предупредительных целях. «Мы не отрицаем. Вопрос — для чего был произведен выстрел вверх», — добавила Чемоданова. Она предположила, что силовик выстрелил в воздух для сдерживания напора протестующих.

В комментарии «РИА Новости» Ольга Чемоданова уточнила, что предупредительный выстрел в воздухв Бресте был произведен светошумовым патроном.

Информации о пострадавших нет.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция в Бресте распылила слезоточивый газ, а потом сделала предупредительный выстрел в воздух.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Уворачиваясь" от кордонов силовиков, демонстранты выбирают безопасный маршрут по улицам Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.09.2020
Mir24.TV Belarus
20.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика