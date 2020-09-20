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Песни, караваи, ярмарки: в Беларуси широко отмечают праздник урожая Дожинки
20.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают Дожинки. Это традиционный праздник урожая. В каждом районе чествуют своих аграриев, накрывают столы и поют песни. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова побывала на празднике.
Для аграриев Дожинки – это как закрытие Олимпиады. Свои рекорды, победители и торжественное шествие по центральной улице. Герои жатвы получают грамоты, подарки и денежные премии.
Николай Куница – водитель из Смолевичского района. Во время уборочной работал от рассвета до заката, каждый день. Говорит, в этом году погода помогала. Поэтому получилось и собственный рекорд установить. Перевез 3000 тонн зерна.
«Все рады, переживают, половина моего успеха – заслуга жены. Она и ждет дома, и провожает на работу», – делится Николай Куница.
Дожинкам – не один век. Правда, раньше главными на празднике были женщины – жнеи. Их встречали хлебом с солью. А сейчас это мужчины – хлеборобы. Их угощают щедрыми блюдами. И фаршированные щуки, молочные поросята и корзины из сала и колбасы.
Белорусские аграрии довольны караваем-2020. В этом году намолотили больше восьми миллионов тонн зерна. Урожай богаче прошлогоднего. Больше всего хлеба вырастили в Минской области.
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Для аграриев Дожинки – это как закрытие Олимпиады. Свои рекорды, победители и торжественное шествие по центральной улице. Герои жатвы получают грамоты, подарки и...
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