Песни, караваи, ярмарки: в Беларуси широко отмечают праздник урожая Дожинки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отмечают Дожинки. Это традиционный праздник урожая. В каждом районе чествуют своих аграриев, накрывают столы и поют песни. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова побывала на празднике.



Музыка из каждого двора и в каждом селе. Белорусы традиционно отмечают Дожинки с песнями. К этому дню пекут караваи из пшеницы нового урожая, и соревнуются, у кого получился краше. И обязательно устраивают ярмарки народных ремесел.

Для аграриев Дожинки – это как закрытие Олимпиады. Свои рекорды, победители и торжественное шествие по центральной улице. Герои жатвы получают грамоты, подарки и денежные премии.

«Это чествование людей труда, людей, которых одарила благодатная земля. Это венец всей работы за год», – сказал первый заместитель председателя Смолевичского райисполкома Руслан Михалевич.

Николай Куница – водитель из Смолевичского района. Во время уборочной работал от рассвета до заката, каждый день. Говорит, в этом году погода помогала. Поэтому получилось и собственный рекорд установить. Перевез 3000 тонн зерна.

«Все рады, переживают, половина моего успеха – заслуга жены. Она и ждет дома, и провожает на работу», – делится Николай Куница.

Дожинкам – не один век. Правда, раньше главными на празднике были женщины – жнеи. Их встречали хлебом с солью. А сейчас это мужчины – хлеборобы. Их угощают щедрыми блюдами. И фаршированные щуки, молочные поросята и корзины из сала и колбасы.

«Это уже апогей праздника. И получается, что самое лучшее все всегда на стол. Люди хлебосольные, поэтому всегда каравай в центре стола, всегда поросенок жареный», – отметил участник праздника Александр Жителев.

Белорусские аграрии довольны караваем-2020. В этом году намолотили больше восьми миллионов тонн зерна. Урожай богаче прошлогоднего. Больше всего хлеба вырастили в Минской области.



Уборочная кампания в Беларуси еще не завершилась. Аграриям предстоит собрать свеклу, кукурузу, картофель.