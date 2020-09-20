На перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова колонну встретил усиленный кордон милиции

Участники Марша справедливости прошли по проспекту Независимости от площади Якуба Коласа до перекрестка с улицей Козлова.



Демонстранты подходят к перекрестку проспекта и улицы Козлова. Фото: Наша Ніва

Там их встретил кордон силовиков, усиленный четырьмя автомобилями "Рубеж" и четырьмя водометами. Голова колонны свернула на Козлова в сторону кинотеатра "Мир" и Военного кладбища. Воспользовавшись этим, силовики продвинулись вперед и разделили колонну на две части.

Со стороны проспекта Машерова подъехало несколько автозаков, начались задержания.

Часть демонстрантов, двигавшихся по Козлова к кинотеатру "Мир" и далее к Военному кладбищу и улице Змитрока Бядули, увидев приближающиеся автозаки, побежали во дворы. Автозаки направились по прилегающим улицам Смолячкова, Берестянской и тупиковому переулку Михайловскому. Часть машин силовиков припаркована на площади Змитрока Бядули. Движение в этом месте перекрыто. Милицейские автобусы подъехали к дому-"подкове" на площади со стороны ул. Бядули. Там произошли задержания.

Тем временем хвост колонны отошел от кордона силовиков обратно в сторону площади Якуба Коласа. Там они начали расходиться в разные стороны, часть пошла дальше по проспекту в сторону Национальной академии наук. Со стороны площади Победы приехали автомобили силовиков, которые начали задержания в районе ЦУМа.