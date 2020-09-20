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Данюк: протестная волна в Беларуси вряд ли пойдет на спад в ближайшее время
20.09.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Владимир Песня
"Вряд ли протестная волна в ближайшее время пойдет на спад. Мы слышали, что в преддверии инаугурации планируется множество акций, перекрытие дорог и забастовки на предприятиях. Если протестные акции будут проходить в мирном формате, это будет сохранением статус-кво, которое не будет сказываться на общественно-политической ситуации в Беларуси. Если же все это будет сопровождаться провокациями, стычками с представителями органов правопорядка, тогда ситуация может прийти к острой фазе конфликта", — полагает эксперт.
Массовые
Комментарий известного политического эксперта Никиты Данюка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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