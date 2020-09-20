Белорус насмерть сбил россиянку в Таиланде

Источник материала: Tut.by

На острове Пхукет в Таиланде белорус за рулем автомобиля Honda насмерть сбил россиянку на мотоцикле. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась до приезда скорой помощи. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает The Phuket News .



Фото: The Phuket News

36-летняя россиянка была в шлеме, однако удар при столкновении был настолько силен, что она получила травмы головы, несовместимые с жизнью.

Жительница России документов при себе не имела. Пострадавшую опознал ее друг.

35-летний белорус признал вину в происшествии.