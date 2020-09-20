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Белорус насмерть сбил россиянку в Таиланде
Источник материала: Tut.by
На острове Пхукет в Таиланде белорус за рулем автомобиля Honda насмерть сбил россиянку на мотоцикле. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась до приезда скорой помощи. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает
36-летняя россиянка была в шлеме, однако удар при столкновении был настолько силен, что она получила травмы головы, несовместимые с жизнью.
Жительница России документов при себе не имела. Пострадавшую опознал ее друг.
35-летний белорус признал вину в происшествии.
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36-летняя россиянка была в шлеме, однако удар при столкновении был настолько силен, что она получила травмы головы, несовместимые с жизнью.
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