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Белорус насмерть сбил россиянку в Таиланде

20.09.2020 19:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На острове Пхукет в Таиланде белорус за рулем автомобиля Honda насмерть сбил россиянку на мотоцикле. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась до приезда скорой помощи. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает The Phuket News.


Фото: The Phuket News

36-летняя россиянка была в шлеме, однако удар при столкновении был настолько силен, что она получила травмы головы, несовместимые с жизнью.

Жительница России документов при себе не имела. Пострадавшую опознал ее друг.

35-летний белорус признал вину в происшествии.

 
 
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36-летняя россиянка была в шлеме, однако удар при столкновении был настолько силен, что она получила травмы головы, несовместимые с жизнью.
 
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