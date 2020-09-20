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В Беларуси на акциях протеста опять раздался выстрел

20.09.2020 19:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сотрудники правоохранительных органов в Бресте выстрелили в воздух небоевым патроном, чтобы предотвратить агрессию со стороны участников несанкционированной акции оппозиции.

Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на пресс-секретаря МВД Беларуси Ольгу Чемоданову.

"Было использовано спецсредство карабин со светошумовым патроном для предупреждения нападения на сотрудников милиции", - сказала она.

По словам Чемодановой, протестующие вели себя агрессивно, бросались на силовиков. Информации о пострадавших нет.

Помимо выстрела, в Бресте силовики использовал слезоточивый газ против участников акции.

"Подтверждаем применение слезоточивого газа в Бресте для пресечения действий протестующих", - сказала Чемоданова.

Согласно опубликованному видео, участники шествия взялись за руки и отразили попытку точечных задержаний, после чего правоохранители применили спецсредства.

 
Теги: Брест
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов в Бресте выстрелили в воздух небоевым патроном, чтобы предотвратить агрессию со стороны участников несанкционированной...
 
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