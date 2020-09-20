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В Беларуси на акциях протеста опять раздался выстрел
Источник материала: АФН
Сотрудники правоохранительных органов в Бресте выстрелили в воздух небоевым патроном, чтобы предотвратить агрессию со стороны участников несанкционированной акции оппозиции.
Об этом сообщает
"Было использовано спецсредство карабин со светошумовым патроном для предупреждения нападения на сотрудников милиции", - сказала она.
По словам Чемодановой, протестующие вели себя агрессивно, бросались на силовиков. Информации о пострадавших нет.
Помимо выстрела, в Бресте силовики использовал слезоточивый газ против участников акции.
"Подтверждаем применение слезоточивого газа в Бресте для пресечения действий протестующих", - сказала Чемоданова.
Согласно опубликованному видео, участники шествия взялись за руки и отразили попытку точечных задержаний, после чего правоохранители применили спецсредства.
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Сотрудники правоохранительных органов в Бресте выстрелили в воздух небоевым патроном, чтобы предотвратить агрессию со стороны участников несанкционированной...
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