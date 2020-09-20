ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕФСР предоставит Беларуси $500 млн. в рублях для расчетов с Газпромом

20.09.2020 19:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Беларусь за счет кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом", заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает Интерфакс.

"Задолженность перед "Газпромом" составляет чуть меньше $330 млн и объем кредита, который мы обсуждаем, из Евразийского фонда $500 млн. Полный расчет перед нашей газовой компанией", - сказал он.

"Мы поддерживаем и белорусскую экономику, и поддерживаем российскую экономику. Потому что обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес", - подчеркнул Силуанов.

"И, безусловно мы слышим, что некоторые говорят, зачем мы в сложных для России ситуации даем еще кредиты зарубежным странам. В данном случае это наш очень близкий торговый и экономический партнер. Это и заказы для наших предприятий, это занятость на наших предприятиях", - пояснил он.

"Беларусь является нашим надежным заемщиком, не было еще прецедентов нарушения сроков возврата займов, мы считаем, что это очень хороший заемщик. При предоставлении межгосударственного кредита - он будет предоставляться в рублях на момент предоставления кредита - мы тоже учитываем и свои собственные интересы. Стоимость таких заимствований будет как стоимость на внутреннем рынке плюс определенная премия", - пояснил Силуанов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь за счет кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом", заявил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Песни, караваи, ярмарки: в Беларуси широко отмечают праздник урожая Дожинки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.09.2020
Mir24.TV Belarus
20.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика