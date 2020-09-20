«А хочется, чтобы пришла sms». Тренер «Ислочи» - о победе над минским «Динамо» и финансовой ситуации

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после победы над минским «Динамо» (2:1) рассказал о состоянии Николая Януша и Момо Янсане, посетовал на сложности с выплатами зарплат, а также прокомментировал победную серию из шести матчей подряд в чемпионате. Его слова приводит корреспондент «Прессбола» .

Напомним, что никто из представителей тренерского штаба «Динамо» на пресс-конференцию не пришел .



Леонид Кучук отказался общаться с прессой, а вот Виталий Жуковский поговорил с журналистами. Коллаж из фото «Динамо-Минск» и «Ислочи»

— Было видно, что в этой игре сопернику нужна была победа. Гости были мотивированы. Они вышли с позиции силы, но мы это ожидали и готовились к такому. У нас похожие системы игры. Старались отдать мяч сопернику.

Считаю, первый тайм провели достаточно качественно, и не было давления на наши ворота. После перерыва сопернику уже нужно было побеждать. Они оказали хорошее давление и заслуженно забили.

Потом игра выровнялась, мы стали действовать чуть «выше». В концовке встречи нам чуть повезло за счет индивидуального мастерства Янсане.

— Янсане в пятом матче подряд набирает очки. А ведь он мог покинуть клуб. Как удается его мотивировать?

— Уехать он может в любой момент, пока открыто трансферное окно. Для нас это будет серьезная потеря. Но все знают нашу финансовую составляющую в клубе. Нужно отдать Янсане должное. Выходя на поле, он никогда не играл спустя рукава. Всегда отдавался игре.

Мне не надо его мотивировать. Он прекрасно понимает, что за ним еще есть команда — и для него это мотивация.

— Насколько серьезно повреждение у Януша?

— Пока не можем сказать. Но, судя по всему, достаточно серьезное. Дай бог, чтобы еще до конца чемпионата он еще сыграл и помог нам. Потому что с ним и без него — разные команды.

— Шесть побед подряд. Как успокоить команду, чтобы не было куража?

— Кураж — это когда ты выигрываешь, и у тебя премиальные. После этих побед может пойти кураж. А когда нормально в магазин не можешь сходить, тут не до куража. Сейчас покайфуем денек, а завтра будем думать, что делать.

Здесь надо отдать должное футболистам. В таком возрасте они играют не за свой контракт, а прежде всего за себя. Могу сказать и слова благодарности детским тренерам, которые это заложили. Отдаваться так игре, когда есть такие сложности…

С уважением к ним отношусь. Для меня это феноменально. Не думаю, что они будут куражиться, потому что у нас или молодые легионеры, или опытные ребята. Не до куража сейчас.

— Какой-то груз был перед матчем? Знали же, что грядет рекорд?

— Мы не можем получать удовольствие от победы и в недельном цикле кайфовать, тренироваться. После выходного приходят на тренировку, смотрят на меня и спрашивают: «Когда, коуч?» И настроение сразу портится, когда им начинаешь что-то объяснять. А хочется, чтобы пришла sms.

Поэтому нет возможности получить удовольствие. Самое главное, что сейчас команда подпитывается этой победной энергетикой. Потому что это очень важно. И если бы ее не было, мы, наверное, сломались бы. Дай бог, чтобы дальше так шло и помогало нам.

— Янсане больно досталось в середине первого тайма. Как он себя чувствует?

— Пока не знаю. В раздевалке видел, что у нас сейчас проблемы с Янушем и Кузьменком.

Напомним, что «Ислочь» продолжает гонку за бронзу турнира , имея одинаковое количество очков с «Торпедо-БелАЗ» и на три балла отставая от идущего на третьем месте «Немана».

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