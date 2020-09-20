Зима идет. Этой ночью в Беларуси прогнозируются первые заморозки

Источник материала: Onliner

Грядущей ночью местами по стране ожидаются заморозки до −2. В этом сезоне так низко столбик термометра еще не падал. В целом же температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов выше нуля, по западу — до +8 градусов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Осадков и сильного ветра в ближайшие сутки не прогнозируется. Утром страну может укрыть слабый туман. Днем же воздух прогреется до 17—23 градусов. Атмосферное давление днем незначительно упадет.