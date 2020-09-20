|
Зима идет. Этой ночью в Беларуси прогнозируются первые заморозки
Источник материала: Onliner
Грядущей ночью местами по стране ожидаются заморозки до −2. В этом сезоне так низко столбик термометра еще не падал. В целом же температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов выше нуля, по западу — до +8 градусов,
Осадков и сильного ветра в ближайшие сутки не прогнозируется. Утром страну может укрыть слабый туман. Днем же воздух прогреется до 17—23 градусов. Атмосферное давление днем незначительно упадет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грядущей ночью местами по стране ожидаются заморозки до −2. В этом сезоне так низко столбик термометра еще не падал. В целом же температура воздуха ночью будет от 1...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)