|
Суд в Минске 21 сентября проверит законность ареста Марии Колесниковой
Источник материала: Партизан
Минский горсуд в понедельник рассмотрит жалобу защиты на решение прокурора, выдавшего санкцию на арест члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.
"В понедельник, 21 сентября, в 14:00 состоится слушание в суде по жалобе защиты Марии Колесниковой на меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал
В жалобе защита просит отменить санкцию прокурора об аресте оппозиционера и освободить.
Белорусский СК предъявил Колесниковой официальное обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ.
По аналогичному обвинению также арестован еще один член Координационного совета Максим Знак.
Выдвинутые обвинения оппозиционеры считают абсурдными и политически мотивированным.
Адвокаты оппозиционеров уже обратились к следствию с ходатайствами о прекращении их уголовных дел. Решений по заявленным ходатайствам пока нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский горсуд в понедельник рассмотрит жалобу защиты на решение прокурора, выдавшего санкцию на арест члена президиума Координационного совета Марии...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)