Суд в Минске 21 сентября проверит законность ареста Марии Колесниковой









"Интерфаксу" представитель штаба экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Глеб Германчук. "В понедельник, 21 сентября, в 14:00 состоится слушание в суде по жалобе защиты Марии Колесниковой на меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказалпредставитель штаба экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Глеб Германчук.





В жалобе защита просит отменить санкцию прокурора об аресте оппозиционера и освободить.





Белорусский СК предъявил Колесниковой официальное обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ.





По аналогичному обвинению также арестован еще один член Координационного совета Максим Знак.





Выдвинутые обвинения оппозиционеры считают абсурдными и политически мотивированным.





Адвокаты оппозиционеров уже обратились к следствию с ходатайствами о прекращении их уголовных дел. Решений по заявленным ходатайствам пока нет.







