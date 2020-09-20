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Суд в Минске 21 сентября проверит законность ареста Марии Колесниковой

20.09.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский горсуд в понедельник рассмотрит жалобу защиты на решение прокурора, выдавшего санкцию на арест члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.



"В понедельник, 21 сентября, в 14:00 состоится слушание в суде по жалобе защиты Марии Колесниковой на меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал "Интерфаксу" представитель штаба экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Глеб Германчук.

В жалобе защита просит отменить санкцию прокурора об аресте оппозиционера и освободить.

Белорусский СК предъявил Колесниковой официальное обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ.

По аналогичному обвинению также арестован еще один член Координационного совета Максим Знак.

Выдвинутые обвинения оппозиционеры считают абсурдными и политически мотивированным.

Адвокаты оппозиционеров уже обратились к следствию с ходатайствами о прекращении их уголовных дел. Решений по заявленным ходатайствам пока нет.
 
 
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Минский горсуд в понедельник рассмотрит жалобу защиты на решение прокурора, выдавшего санкцию на арест члена президиума Координационного совета Марии...
 
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