Звезды спорта вновь вышли на акцию протеста в Минске

Источник материала: Tut.by

Звезды спорта уже традиционно вышлю на акцию протеста в Минске. Они прошли с плакатом «Народ — чемпион».

В колонне вновь были замечены легенды белорусского баскетбола Егор Мещеряков и Елена Левченко, воллейболисты во главе с Артуром Удрисом, известный кикбоксер Иван Ганин и многие другие.

Видео: Euroradio.fm

Напомним, что более 550 спортсменов подписались под письмом против насилия и фальсификаций на выборах. В их числе многие звезды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.