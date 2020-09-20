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Звезды спорта вновь вышли на акцию протеста в Минске
Источник материала: Tut.by
Звезды спорта уже традиционно вышлю на акцию протеста в Минске. Они прошли с плакатом «Народ — чемпион».
В колонне вновь были замечены легенды белорусского баскетбола Егор Мещеряков и Елена Левченко, воллейболисты во главе с Артуром Удрисом, известный кикбоксер Иван Ганин и многие другие.
Видео: Euroradio.fm
Напомним, что более
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Звезды спорта уже традиционно вышлю на акцию протеста в Минске. Они прошли с плакатом «Народ - чемпион».
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