Новый адвокат Ефремова просит условный срок для актера в связи с признанием вины

Источник материала: Tut.by

Новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за смертельное ДТП, просит условный срок для него в связи с признанием вины и другими обстоятельствами. Об этом сообщил ТАСС адвокат актера Владимир Васильев.



Фото: Пресс-служба Таганского суда

«Условный срок — это право суда. Закон позволяет при определенных условиях твердо просить условный срок. Такие условия есть, — сказал адвокат, отвечая на вопрос, в связи с чем Ефремов может рассчитывать на условный срок, который защита просит в апелляции.

Васильев добавил, что Ефремов признал вину, это считается смягчающим обстоятельством. «По поводу компенсации, рассматриваются все варианты для достижения примирения сторон», — сказал Васильев. Адвокат добавил, что апелляция «будет через месяц, не раньше».

18 сентября в Пресненский суд Москвы поступила апелляционная жалоба Васильева, в которой он просит назначить Ефремову наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет условно (ниже низшего). Минимальное наказание по статье, по которой осужден Ефремов, составляет пять лет.

Ниже низшего наказание может быть назначено при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Условное наказание может назначаться, если срок лишения свободы составляет до восьми лет, и суд считает, что исправление возможно без изоляции от общества.

Ранее приговор обжаловал бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев. Накануне он подал расширенную апелляционную жалобу. Также жалобу подала компания «Стоун-XXI», владевшая разбитым при аварии автомобилем. Жалобы будут рассмотрены в Мосгорсуде, дата слушаний пока не назначена.