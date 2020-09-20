На воскресных акциях протеста было задержано более 110 человек

Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Как ни старались власти предотвратить ставший уже традиционным воскресный марш протеста, он все же состоялся. Причем, не только в Минске, но и других городах Беларуси. Милиции даже пришлось использовать светошумовые патроны и слезоточивый газ.

Итог прошедшего воскресенья оказался несколько иным, чем неделю назад, когда было задержано 740 человек. По данным правозащитников, 20 сентября силовики схватили более 110 человек, но эти данные конечно же еще не полны. Точный цифры даст 21 сентября МВД. Но и без них понятно, что воскресные задержания были не такими масштабными, как субботние, 19 сентября, когда силовики запихнули в автозаки 430 человек, причем, преимущественно женщин. Правда, уже через пару часов, после составления административных протоколов, 385 человек пришлось отпустить. По всей видимости потому, что на Окрестина уже просто не хватает мест. Скорее всего именно поэтому причине и воскресные задержания были не такими масштабными, как ранее. Какой смыл хватать, если потом придется отпускать по причине нехватки мест для всех протестующих. А привлечь к ответственности можно будет и потом, по видеозаписи – это у нас умеют, и процесс уже поставлен на поток.

Между тем, не обошлось без стычек и применения спецсредств. Так в Бресте милиция применила слезоточивый газ, хотя на видео видно, что необходимости в этом не было никакой.

В Минске же милиция старалась принимать превентивные меры в отношении протестующих, не позволяя им собраться в организованные колонны. Правда, несмотря на усилия – собрались и прошлись. Однако по причине разрозненности многих групп, точное количество протестующих оценить достаточно сложно. По данным СМИ, собраться вместе удалось около 50 тысячам протестующих, еще столько же разогнали по дворам. В колонах протестующих традиционно были и врачи, и известные спортсмены, и деятели науки, и рабочие.

В понедельник, традиционно начнутся массовые суды над задержанными. Тогда и станет точно известно, сколько и кого конкретно задержали и как наказали.