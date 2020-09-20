Министр лесного хозяйства: все леса Беларуси оцифрованы

Источник материала: Onliner

Об этом министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа рассказал в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ. «Если говорить о машинах, о цифровых технологиях, то мы видим за этим будущее. Сегодня все леса оцифрованы. Устанавливая приложение на смартфон, нажимая на экран смартфона, находясь в лесу, человек четко понимает, где он находится: сколько лет этому лесу, что за состав у этого леса, какие типы и условия места произрастания», — сказал Дрожжа.

Также он заявил, что лесное хозяйство ставит перед собой задачу в ближайшее время покрыть всю территорию страны наблюдательными вышками, на которых будут установлены камеры видеонаблюдения с инфракрасными датчиками, фиксирующими источник тепла. Это позволит более оперативно предотвращать пожары.