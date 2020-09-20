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Министр лесного хозяйства: все леса Беларуси оцифрованы
Источник материала: Onliner
Об этом министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа
Также он заявил, что лесное хозяйство ставит перед собой задачу в ближайшее время покрыть всю территорию страны наблюдательными вышками, на которых будут установлены камеры видеонаблюдения с инфракрасными датчиками, фиксирующими источник тепла. Это позволит более оперативно предотвращать пожары.
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Об этом министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа рассказал в интервью программе «Неделя» на телеканале СТВ. «Если говорить о машинах, о цифровых технологиях, то мы...
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