«Я за стиль в любой ситуации». История задержанной девушки с «модной» фотографии

Источник материала: Tut.by

«Я за стиль в любой ситуации», — смеется 23-летняя Александра Воробьева . А потом серьезно добавляет, что эстетика для нее как для культуролога по образованию и фотографа и стилиста по призванию — важная часть жизни. Вчера фотография стильной Александры, идущей с улыбкой в сопровождении сотрудника ОМОНа к автозаку, облетела популярные паблики и быстро распространилось в Сети. TUT.BY разыскал девушку, которую вчера отпустили из Московского РУВД, и расспросил про реакцию на фотоснимок, женское движение, стиль и задержание.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Что про себя рассказать? Родилась в Минске, закончила БГУКИ, замужем, есть собака. Работаю SMM-менеджером и редактором сайта. Занимаюсь стилизацией фотосъемок, помогаю клиентам в подборе одежды. Иногда сама снимаюсь как модель для диджитал-рекламы. Свой стиль могу описать как ретро-минимализм. Одеваюсь так всегда, даже когда выхожу на прогулку с собакой или в магазин за хлебом. На марш специально не наряжалась, шла, как есть, хотя девочки одевались в блестящие вещи. Подумала только, что надо надеть теплое пальто, чтобы в случае задержания не мерзнуть.

Вчера вместе с подругой Александра присоединилась к колонне на Блестящем марше на Комаровской площади. Подруги дошли до торгового центра «Айсберг», где услышали, что начались задержания: уводили байкеров, которые приехали поддержать женский марш.

— Очень скоро около торгового центра нас окружил ОМОН и мужчины в оливковой форме. Девочки стали в сцепку, я тоже оказалась в ней прижатая к стене. Сотрудники ОМОНа начали теснить, и в какой-то момент стало немного страшно, что меня задавят, но давка быстро закончилась, когда девушек стали вырывать из сцепки, — вспоминает Александра.

— Все время мы пели, кричали, просили нас не трогать. Потом мужчина в форме объявил, что вариантов у нас нет, все будут задержаны, просто это может быть по-плохому или по-хорошему. Я переглянулась с подругой, и мы поняли, что, конечно же, пойдем по-хорошему. Нас забирали если не последними, то предпоследними. Подошел омоновец и сказал: «Девушки, пройдемте» и довольно культурно проводил до автозака. Я держала подругу под руку, а сотрудник ОМОНа придерживал меня за плечо. Не было какой-то физической боли, руки мне никто не выкручивал. В какой-то момент я заметила журналистку и подумала, что надо улыбнуться, хоть получу фото хорошее на память (смеется). Но я не подозревала, что снимок так быстро опубликуют и что он так широко распространится.

После того, как фотография появился на TUT.BY и других медиа, Александре позвонил муж. Девушка не успела сообщить ему о задержании, потому что еще находилась в автозаке. Телефон в автозаке у нее не забрали и она ответила на звонок.

— Надеялась, что отпустят, поэтому не торопилась звонить мужу или родным. Но получилось, что они узнали про задержание сами: их мессенджеры стали обрывать знакомые, которые слали и слали им эту фотографию, — рассказывает девушка. — На самом деле волноваться больших причин, к счастью, не было, потому что обращались с нами корректно. Отношение, к задержанным, на мой взгляд, было скорее насмешливым. Видно было, что нас всерьез не воспринимают, дескать, чего вы хотите добиться своими протестами с цветочками. Другие жаловались, что им сейчас тяжело из-за травли. Хотя лично я ни разу никому из сотрудников милиции ничего обидного не сказала и не написала.

Александру и подругу проводили в разные автозаки, поэтому они оказались в разных РУВД. Там с девушкой провели беседу, вынесли предупреждение и «откатали» пальцы.

— Спросили, что я там делала. Ответила: «Я гуляла», — вспоминает девушка. — Никакого насилия не применяли. Не знаю, может, в какой-то степени силовиков останавливает их представление о собственной мужественности, думаю, в таких органах очень патриархальные по взглядам мужчины работают. Скорее всего, бить девочек им должно быть стыдно, но с другой стороны, как показывает практика, есть такие, кому плевать. Но я всегда надеюсь, что за маской прячется человек, а человеку вообще неприятно бить другого человека.

Девушка говорит, что часто слышит мнение, что мирные женские акции направлены на защиту мужчин, пострадавших от насилия. Она считает, что это не совсем так.

— На акции протеста женщины выходят, потому что чувствуют в себе силу поменять что-то сообща. Мы не просто выступили «за мужчин», женщины хотят проявить солидарность друг с дружкой, женщины хотят донести свою позицию и осуждают происходящее в политической жизни страны. Я не думаю, что любовь может победить насилие, это утопия. Насилие остановит только сплоченность, а проявления могут быть разными: кто-то выходит с цветами, кто-то делает посты в своих сетях, кто-то волонтерит около РУВД. Главное, не быть безразличным.

После того, как девушка отпустили, ее встретил муж. Александра рассказывает, что он против ее участия в женских маршах.

— Мне не было страшно в РУВД, я была морально готова, что поеду на сутки на Окрестина, что будет суд и так далее. Мне кажется, что нам очень повезло, что вчерашняя история закончилась именно так.

— После освобождения я увидела фотографию в Сети, запостила в свой профиль в Инстаграм. Меня очень радует, что появились варианты фотографии с надписью Vogue и различный арт на тему. Принято считать, что мода и стиль — это что-то тепличное, лощенное, но на самом деле это жизнь в ярчайшем ее отображении.

Своим профилем в Инстаграм девушка гордится, она развивает его целенаправленно, выкладывая туда результаты своих работ стилиста, фотографа и модели. Она говорит, что обычно делится с подписчиками, которых у нее более 10 тысяч, рассуждениями про эстетику, «женское» и стиль, но с июня начала активно высказывать мнение о политических событиях в стране.

— Я знаю, что это не такая большая аудитория, но мне очень нравятся мои подписчики. Это очень поддерживающие люди, с которыми мне интересно общаться и делиться с ними своими работами. Еще это важный коммерческий инструмент, потому большинство моих клиентов по фото или стилю находят меня через Инстаграм.

Также в Инстаграме Александра вместе с подругой Ольгой Бигель развивает бренд женской одежды, который называется SEPARATIO.

— Мы с подругой очень похожи и по типажу, и по характеру. Часто мы слышали, что мы слишком сложные, какие-то «неуютные» женщины. А однажды парень сказал ей: «Оля, ты слишком сепаративная!» Когда она мне это рассказала, то я воскликнула: «Это же прекрасно!». Так это слово вошло в ДНК нашего бренда, потому что оно отражает наше мировоззрение. Сепарация — это отделение ребенка от родителей. Считается, что ребенок не может раскрыться как личность и стать по-настоящему взрослым, пока психологически не отделился от мамы с папой. В то же время, мы поддерживаем феминистские идеи сепарации от мужского навязчивого мнения и подавления. Феминизм для нас это прежде всего про свободу, выбор, риск и становление.

Девушки создают простую классическую одежду: брючные костюмы и платья, которые несут отпечаток ретро, столь любимого Александрой.

— Где-то с 16 лет путем экспериментов поняла, что мне нравится именно это направление и начала с ним экспериментировать. Знаю, что ретро далеко не всем нравится, некоторые говорят, что мой стиль странный, но мне плевать. Потому что я выражаю себя через него, мне удобно и комфортно в такой одежде. Некоторые в сетях писали, что своим внешним видом на акции я пыталась привлечь больше внимания, «словить хайп» и так далее, но дело в том, что я каждый день так гуляю. Жизнь одна, и хочется, чтобы в ней красота присутствовала каждый день, а не только по особому случаю.