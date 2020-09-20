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Люди в форме против справедливости?

21.09.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Более 100 тысяч человек собралось в Минске на традиционную воскресную акцию, которая сегодня называлась "Марш справедливости". Сторонники перемен также вышли на улицы Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, Могилева, Солигорска и других городов Беларуси.

Люди в форме против справедливости?

В столице силовики активно препятствовали сбору людей на проспекте Победителей, но, несмотря на это, к 15.00 в районе стелы "Минск — город-герой" было уже несколько десятков тысяч демонстрантов. К ним присоединялись люди с прилегающих улиц. В итоге многотысячная колонна с бело-красно-белыми флагами и флагами разных микрорайонов Минска направилась к Дворцу Независимости. Увидев кордон силовиков на подходах к дворцу, протестующие решили изменить маршрут. Они отправились в сторону центра по улицам Игнатенко, Тимирязева, Кальварийской, Немиге, Богдановича, Купалы, Куйбышева, Хоружей.

Несколько раз демонстранты пытались выйти на проспект Независимости, но им преграждали путь силовики. В районе площади Якуба Коласа колонне все-таки удалось выйти на проспект и пройти от площади до перекрестка с улицей Козлова. Там участников марша встретил кордон силовиков, автомобили "Рубеж" и водометы. Голова колонны свернула в сторону Военного кладбища. Воспользовавшись этим, силовики разбили демонстрантов на две части. В районе улицы Змитрока Бядули начались задержания. По информации очевидцев, людей также задерживали в районе ЦУМа, Белгосфилармонии и ТЦ "Московско-Венский".

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

Люди в форме против справедливости?

По данным правозащитников на 19.30, сегодня на марше в Минске было задержано более 50 человек, в регионах — более 40. Список задержанных на правозащитном сайте spring96.org обновляется по мере поступления информации.
Сегодняшняя акция был уже шестым воскресным маршем сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

Фото: Сергей Сацюк и Андрей Шавлюго. 


 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Воскресный марш в Минске собрал больше 100 тысяч человек.
 
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