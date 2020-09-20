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В Минске и регионах сегодня задержано более 230 человек
Источник материала: Навiны
Во время Марша справедливости, который прошел 20 сентября в Минске, областных центрах и других городах, задержано более 230 человек, сообщает правозащитный сайт
Списки продолжают дополняться.
В столице задержано порядка 170 человек, в том числе журналист Денис Борщ (доставлен в Жодино), доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Моисеев, гражданин России Александр Турло.
В регионах более 60 задержанных — в Бресте, Волковыске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Мозыре, Бобруйске, Дзержинске, Солигорске. Среди них было два
В Гродно задержали беременную на большом сроке, ее отпустили через несколько минут, сообщает БелаПАН.
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Во время Марша справедливости, который прошел 20 сентября в Минске, областных центрах и других городах, задержано более 230 человек, сообщает правозащитный сайт...
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