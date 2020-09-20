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В Минске и регионах сегодня задержано более 230 человек

21.09.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во время Марша справедливости, который прошел 20 сентября в Минске, областных центрах и других городах, задержано более 230 человек, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Списки продолжают дополняться.

В Минске и регионах сегодня задержано более 230 человек

В столице задержано порядка 170 человек, в том числе журналист Денис Борщ (доставлен в Жодино), доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Моисеев, гражданин России Александр Турло.

В регионах более 60 задержанных — в Бресте, Волковыске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Мозыре, Бобруйске, Дзержинске, Солигорске. Среди них было два могилевских журналиста Александр Сидоревский и Алина Скребунова. Обоих впоследствии освободили.

В Гродно задержали беременную на большом сроке, ее отпустили через несколько минут, сообщает БелаПАН.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Во время Марша справедливости, который прошел 20 сентября в Минске, областных центрах и других городах, задержано более 230 человек, сообщает правозащитный сайт...
 
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