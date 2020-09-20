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Более тысячи человек приняли участие в Марше справедливости в Могилеве

21.09.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Марш справедливости в Могилеве собрал более тысячи человек.

Как и в предыдущие протестные акции, сторонники перемен начали собираться на площади перед ТЦ «Атриум». Подходы к торговому центру контролировались милицией. Во дворах стояли автобусы с силовиками и автозаки.

Более тысячи человек приняли участие в Марше справедливости в Могилеве

Более тысячи человек приняли участие в Марше справедливости в Могилеве

Более тысячи человек приняли участие в Марше справедливости в Могилеве

Остановку общественного транспорта «Диагностический центр» с площади временно, как сообщается, в целях общественной безопасности, убрали.

Милиция предупреждала собравшихся о нарушении ими закона «О массовых мероприятиях», потребовала разойтись или в противном случае их привлекут к административной ответственности.

Люди стали в сцепку и ответили скандированием «Это наш город», «Позор», «Верым! Можам! Пераможам!», «Людей нужно защищать».

Более тысячи человек приняли участие в Марше справедливости в Могилеве

Более тысячи человек приняли участие в Марше справедливости в Могилеве

Более тысячи человек приняли участие в Марше справедливости в Могилеве

Более тысячи человек приняли участие в Марше справедливости в Могилеве

Сторонники перемен прошли по центральным улицам, дорогу им постоянно блокировали экипированные милиционеры.

Некоторые прохожие высказывали недовольство протестами. Нелестные эпитеты в свой адрес услышали участники марша также от нескольких граждан, торгующих сельхозпродукцией у Центрального рынка.

Колонну участников марша сопровождали милицейские машины, микроавтобусы с тонированными стеклами и транзитными номерами. Время от времени проезжали автозаки.

Более тысячи человек приняли участие в Марше справедливости в Могилеве

Более тысячи человек приняли участие в Марше справедливости в Могилеве

Более тысячи человек приняли участие в Марше справедливости в Могилеве

Более тысячи человек приняли участие в Марше справедливости в Могилеве

По предварительной информации, были задержаны порядка десяти человек. Также были задержаны журналисты телеканала «Белсат» Алина Скребунова и Александр Сидоревский. Их доставили в Ленинский РОВД, но вскоре отпустили.

 
Теги: Могилев
 
 
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Марш справедливости в Могилеве собрал более тысячи человек.
 
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