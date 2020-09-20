Более тысячи человек приняли участие в Марше справедливости в Могилеве

Марш справедливости в Могилеве собрал более тысячи человек.

Как и в предыдущие протестные акции, сторонники перемен начали собираться на площади перед ТЦ «Атриум». Подходы к торговому центру контролировались милицией. Во дворах стояли автобусы с силовиками и автозаки.













Остановку общественного транспорта «Диагностический центр» с площади временно, как сообщается, в целях общественной безопасности, убрали.

Милиция предупреждала собравшихся о нарушении ими закона «О массовых мероприятиях», потребовала разойтись или в противном случае их привлекут к административной ответственности.

Люди стали в сцепку и ответили скандированием «Это наш город», «Позор», «Верым! Можам! Пераможам!», «Людей нужно защищать».

















Сторонники перемен прошли по центральным улицам, дорогу им постоянно блокировали экипированные милиционеры.

Некоторые прохожие высказывали недовольство протестами. Нелестные эпитеты в свой адрес услышали участники марша также от нескольких граждан, торгующих сельхозпродукцией у Центрального рынка.

Колонну участников марша сопровождали милицейские машины, микроавтобусы с тонированными стеклами и транзитными номерами. Время от времени проезжали автозаки.

















По предварительной информации, были задержаны порядка десяти человек. Также были задержаны журналисты телеканала «Белсат» Алина Скребунова и Александр Сидоревский. Их доставили в Ленинский РОВД, но вскоре отпустили.