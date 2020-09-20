"Марши справедливости" прошли в белорусских городах - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Марш справедливости" в столице стартовал в 14:00 в центре столицы. Участники несанкционированных мероприятий собирались в районе проспекта Независимости, Немиги и стелы "Минск - город-герой".

Протестующие с плакатами, транспарантами и бело-красно-белыми флагами скандировали различные лозунги. Участники марша планировали пройти мимо Верховного суда и окружить Дворец Независимости. Однако силовики подготовились к маршу заранее, к проспекту Победителей они стянули спецтехнику, а у самой резиденции Лукашенко колонну демонстрантов встретил кордон милиции.

Работа нескольких станций метро в центре Минска была приостановлена, а мобильные операторы по распоряжению госорганов снизили скорость интернета.

К проспекту Независимости колонна митингующих двигалась разными путями. Из-за того, что все подходы и к этой центральной магистрали оказались перекрыты нарядами ОМОНа, протестующие сделали большой круг. Точечные задержания прошли в районе Немиги.

На пересечении с улицей Козлова в районе площади Победы манифестанты уперлись в кордон милиции. Часть митингующих задержали "за участие в несанкционированном митинге". Правоохранители пока не уточняют точное количество задержанных, в то время как правозащитники уже насчитали более 80 человек.

Одновременно с шествиями в Минске 20 сентября, в регионах Беларуси прошли аналогичные "Марши справедливости".

В Гродно протестующие вышли на улицу Советскую, где возле молодежного центра выступал темнокожий музыкант. Затем митингующие выстроились в колонну и направились к площади Ленина, там проход был заблокирован силовиками. Участники марша направились в сторону улицы Большой Троицкой. Протестующие пошли по проезжей части, однако пройти им удалось чуть больше ста метров - подъехали автозаки и микроавтобусы с тонированными стеклами, из них выскочили силовики без опознавательных знаков и стали задерживать участников шествия.

Одной из первых задержали беременную женщину, позже выяснилось, что ее отпустили. Центральная часть Гродно опустела спустя полтора часа после начала акции. Точечные задержания проходили во дворах в разных частях города. Они продолжались несколько часов. После этого были попытки митингующих собраться в районе автовокзала, молодежного центра "Гродно" и кинотеатра "Октябрь", они собрали заметное количество участников. Силовики и наряды ГАИ усиленно дежурили в городе до вечера.

В витебском "Марше солидарности" приняли участие несколько сотен человек. Митингующие собрались около ТЦ "Марко-сити" и, скандируя антиправительственные лозунги, прошли по центру города. По дороге к площади Победы им преградила путь милиция. Горожане развернулись и пошли к площади Ленина, где им также не дали пройти силовики. Акция продлилась около трех часов, в итоге митингующие вернулись к стартовой точке маршрута, откуда и разошлись. После окончания Марша сотрудники ППС остановили одного из его участников и переписали данные молодого человека. Во время мероприятия милиция никого не задерживала.