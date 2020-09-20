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"Марши справедливости" прошли в белорусских городах - видео

21.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

"Марш справедливости" в столице стартовал в 14:00 в центре столицы. Участники несанкционированных мероприятий собирались в районе проспекта Независимости, Немиги и стелы "Минск - город-герой".

Протестующие с плакатами, транспарантами и бело-красно-белыми флагами скандировали различные лозунги. Участники марша планировали пройти мимо Верховного суда и окружить Дворец Независимости. Однако силовики подготовились к маршу заранее, к проспекту Победителей они стянули спецтехнику, а у самой резиденции Лукашенко колонну демонстрантов встретил кордон милиции.

© Sputnik / Инна Гришук
"Марш Справедливости": как прошел 43-й день протестов в Минске и регионах

Работа нескольких станций метро в центре Минска была приостановлена, а мобильные операторы по распоряжению госорганов снизили скорость интернета.

К проспекту Независимости колонна митингующих двигалась разными путями. Из-за того, что все подходы и к этой центральной магистрали оказались перекрыты нарядами ОМОНа, протестующие сделали большой круг. Точечные задержания прошли в районе Немиги.

На пересечении с улицей Козлова в районе площади Победы манифестанты уперлись в кордон милиции. Часть митингующих задержали "за участие в несанкционированном митинге". Правоохранители пока не уточняют точное количество задержанных, в то время как правозащитники уже насчитали более 80 человек.

Одновременно с шествиями в Минске 20 сентября, в регионах Беларуси прошли аналогичные "Марши справедливости".

В Гродно протестующие вышли на улицу Советскую, где возле молодежного центра выступал темнокожий музыкант. Затем митингующие выстроились в колонну и направились к площади Ленина, там проход был заблокирован силовиками. Участники марша направились в сторону улицы Большой Троицкой. Протестующие пошли по проезжей части, однако пройти им удалось чуть больше ста метров - подъехали автозаки и микроавтобусы с тонированными стеклами, из них выскочили силовики без опознавательных знаков и стали задерживать участников шествия.

© Sputnik / Виктор Толочко
ГУВД: в Минске идут задержания участников протестных акций

Одной из первых задержали беременную женщину, позже выяснилось, что ее отпустили. Центральная часть Гродно опустела спустя полтора часа после начала акции. Точечные задержания проходили во дворах в разных частях города. Они продолжались несколько часов. После этого были попытки митингующих собраться в районе автовокзала, молодежного центра "Гродно" и кинотеатра "Октябрь", они собрали заметное количество участников. Силовики и наряды ГАИ усиленно дежурили в городе до вечера.

В витебском "Марше солидарности" приняли участие несколько сотен человек. Митингующие собрались около ТЦ "Марко-сити" и, скандируя антиправительственные лозунги, прошли по центру города. По дороге к площади Победы им преградила путь милиция. Горожане развернулись и пошли к площади Ленина, где им также не дали пройти силовики. Акция продлилась около трех часов, в итоге митингующие вернулись к стартовой точке маршрута, откуда и разошлись. После окончания Марша сотрудники ППС остановили одного из его участников и переписали данные молодого человека. Во время мероприятия милиция никого не задерживала.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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На 43-й день протестов в Минске и регионах страны состоялись "Марши справедливости". Смотрите на видео, как прошли массовые шествия в столице и областных центрах.
 
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