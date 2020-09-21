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Прогноз по валютам: с какими курсами доллар и евро завершают сентябрь
Источник материала: Myfin
- За прошлую неделю доллар США на внутреннем белорусском рынке подешевел на 1,29%, евро - на 1,21%, а российский рубль - на 1,45%. И в целом валютная корзина вернулась к исходному состоянию, то есть подешевела - на 1,35%.
Это именно то, что
мы в предыдущий раз
Евро остался в пределах 3 рублей с несколькими копейками.
Российский рубль также изменялся почти в тех же самых пределах. Всю неделю он находился в равновесном состоянии на внутреннем российском рынке около 75 рублей за доллар США.
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Курсы иностранных валют на внутреннем рынке закончили прошлую неделю падением к белорусскому рублю. Продолжит ли укрепляться национальная валюта накануне...
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