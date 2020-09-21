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Прогноз по валютам: с какими курсами доллар и евро завершают сентябрь

21.09.2020 06:19 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

- За прошлую неделю доллар США на внутреннем белорусском рынке подешевел на 1,29%, евро - на 1,21%, а российский рубль - на 1,45%. И в целом валютная корзина вернулась к исходному состоянию, то есть подешевела - на 1,35%.

Это именно то, что мы в предыдущий раз прогнозировали. И в конце прошедшей недели на внутреннем рынке доллар США уже можно было купить за 2 рубля 57 копеек. Произошел достаточно неплохой отскок от психологического уровня в 2,60 рубля. Мы ожидали курса в 2,58 рубля, но он получился даже еще лучше - для потребителей на внутреннем рынке.

Евро остался в пределах 3 рублей с несколькими копейками.

Российский рубль также изменялся почти в тех же самых пределах. Всю неделю он находился в равновесном состоянии на внутреннем российском рынке около 75 рублей за доллар США.

 
 
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Курсы иностранных валют на внутреннем рынке закончили прошлую неделю падением к белорусскому рублю. Продолжит ли укрепляться национальная валюта накануне...
 
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