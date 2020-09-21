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Вкусно и просто. Галушки из картофеля

21.09.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Галушки из картофеля

Фото: russianfood.com

Ингредиенты

Картофель 4–5 шт.
Мука 50 г + для замеса
Яйцо 1 шт.
Масло сливочное 50 г + для подачи
Соль по вкусу
Укроп свежий по вкусу

Картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности, протираем через сито и охлаждаем. В остывший картофель добавляем муку и взбитое яйцо, все перемешиваем.

Присыпаем стол мукой и вымешиваем крутое картофельное тесто для галушек. Формируем из теста жгут диаметром 2,5–3 сантиметра и нарезаем небольшими кусочками.

Отвариваем галушки в кипящей подсоленной воде в течение 2–3 минут.  Подаем к столу, полив растопленным сливочным маслом и посыпав зеленью укропа. Приятного аппетита!

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Необычайно нежное и просто вкуснейшее овощное блюдо вы с легкостью можете приготовить для своих родных и близких.
 
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