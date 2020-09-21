Вкусно и просто. Галушки из картофеля

Ингредиенты

Картофель 4–5 шт. Мука 50 г + для замеса Яйцо 1 шт. Масло сливочное 50 г + для подачи Соль по вкусу Укроп свежий по вкусу

Картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности, протираем через сито и охлаждаем. В остывший картофель добавляем муку и взбитое яйцо, все перемешиваем.

Присыпаем стол мукой и вымешиваем крутое картофельное тесто для галушек. Формируем из теста жгут диаметром 2,5–3 сантиметра и нарезаем небольшими кусочками.

Отвариваем галушки в кипящей подсоленной воде в течение 2–3 минут. Подаем к столу, полив растопленным сливочным маслом и посыпав зеленью укропа. Приятного аппетита!