Число задержанных на акциях протеста в воскресенье превысило 200 человек - правозащитники

В списках незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" фамилии 218 человек. Некоторых еще вчера отпустили из милиции. В Минске задерживалось 154 человека, в регионах - 64.





По данным правозащитников, задержанные есть во всех областных центрах, кроме Витебска , а также в некоторых районных центрах - Бобруйске, Волковыске, Дзержинске, Мозыре, Солигорске.





Как сообщалось, в числе задержанных в Минске гражданин России, а также доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, член основного состава Координационного совета Олег Моисеев.





В Беларуси уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. И эти акции беспрецедентные по масштабам. Такой протестной активности Беларусь не знала даже в 90-е годы.