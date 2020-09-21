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Число задержанных на акциях протеста в воскресенье превысило 200 человек - правозащитники

21.09.2020 07:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число задержанных на несанкционированных акциях в Беларуси в воскресенье превысило 200 человек.

В списках незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" фамилии 218 человек. Некоторых еще вчера отпустили из милиции. В Минске задерживалось 154 человека, в регионах - 64.

По данным правозащитников, задержанные есть во всех областных центрах, кроме Витебска, а также в некоторых районных центрах - Бобруйске, Волковыске, Дзержинске, Мозыре, Солигорске.

Как сообщалось, в числе задержанных в Минске гражданин России, а также доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, член основного состава Координационного совета Олег Моисеев.

В Беларуси уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. И эти акции беспрецедентные по масштабам. Такой протестной активности Беларусь не знала даже в 90-е годы.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Число задержанных на несанкционированных акциях в Беларуси в воскресенье превысило 200 человек.
 
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