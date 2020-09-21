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Что будет с Марией Колесниковой
Источник материала: Навiны
В Минском городском суде сегодня рассмотрят дело члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.
Как сообщили в штабе Виктора Бабарико, 21 сентября здесь будет рассматриваться жалоба защиты на решение прокурора, выдавшего санкцию на меру пресечения в виде взятия под стражу.
Мария Колесникова в настоящее время по официальным данным находится в следственном изоляторе жодинской тюрьмы.
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В Минском городском суде сегодня рассмотрят дело члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.
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