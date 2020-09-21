Что будет с Марией Колесниковой

В Минском городском суде сегодня рассмотрят дело члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.

Как сообщили в штабе Виктора Бабарико, 21 сентября здесь будет рассматриваться жалоба защиты на решение прокурора, выдавшего санкцию на меру пресечения в виде взятия под стражу.

Мария Колесникова в настоящее время по официальным данным находится в следственном изоляторе жодинской тюрьмы.