Рапота раскрыл некоторые секреты последних переговоров на высоком уровне между Беларусью и Россией

Москва и Минск понимают, что проблему налогового маневра в нефтяной отрасли РФ в отношениях Беларуси и России придется решать, движение в этом направлении есть.

Как заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

«Работа ведется на межведомственном, межправительственном уровне. На площадку Союзного государства пока этот вопрос не вынесен. Но, видимо, будет вынесен, поскольку уже сейчас предложено рассмотреть вопрос о гармонизиции налогового законодательства. Это одна из составляющих этого вопроса, потому что налоговый маневр — это прежде всего налоговое законодательство в привязке к неким вопросам энергообеспечения Республики Беларусь и ценовым параметрам на энергоносители», — сказал госсекретарь СГ.

«Движение есть. Насколько оно будет быстрым и даст результаты, мне сейчас сказать трудно. Но движение началось, и, мне кажется, достигнуто некое взаимопонимание, как двигаться дальше. Решать эту проблему в любом случае придется. Это понимание есть, и это заставляет обе стороны работать», — подчеркнул Рапота.

Он ожидает, что будет активизирована работа над некоторыми т.н. дорожными картами по углубленной интеграции. «Сама подготовка дорожных карт — это большая экспертная работа, полезная, которая позволяет заглянуть в будущее или подумать, что можно сделать, чтобы отношение между двух государств приобрели более широкие масштабы. После того как они были подготовлены, образовалась некая пауза в силу разных обстоятельств», — отметил Рапота.

Чиновник подчеркнул, что «сейчас по некоторым дорожным картам (поскольку решение не принято, поэтому я их не называю) предложено активизировать деятельность». «У нас предстоит в этом месяце заседание группы высокого уровня и, возможно, она придаст дополнительный импульс работе над этими дорожными картами», — считает Рапота.

Госсекретарь СГ подчеркнул, что все дорожные карты «направлены на улучшение условий для россиян и белорусов в разных отраслях деятельности — медицинское обеспечение, страхование, налогообложение и других».

Ранее Минск заявлял о необходимости получения компенсации за налоговый маневр. Москва утверждала, что это ее внутреннее дело.