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Рапота раскрыл некоторые секреты последних переговоров на высоком уровне между Беларусью и Россией
Источник материала: Навiны
Москва и Минск понимают, что проблему налогового маневра в нефтяной отрасли РФ в отношениях Беларуси и России придется решать, движение в этом направлении есть.
Как
«Работа ведется на межведомственном, межправительственном уровне. На площадку Союзного государства пока этот вопрос не вынесен. Но, видимо, будет вынесен, поскольку уже сейчас предложено рассмотреть вопрос о гармонизиции налогового законодательства. Это одна из составляющих этого вопроса, потому что налоговый маневр — это прежде всего налоговое законодательство в привязке к неким вопросам энергообеспечения Республики Беларусь и ценовым параметрам на энергоносители», — сказал госсекретарь СГ.
«Движение есть. Насколько оно будет быстрым и даст результаты, мне сейчас сказать трудно. Но движение началось, и, мне кажется, достигнуто некое взаимопонимание, как двигаться дальше. Решать эту проблему в любом случае придется. Это понимание есть, и это заставляет обе стороны работать», — подчеркнул Рапота.
Он ожидает, что будет активизирована работа над некоторыми т.н. дорожными картами по углубленной интеграции. «Сама подготовка дорожных карт — это большая экспертная работа, полезная, которая позволяет заглянуть в будущее или подумать, что можно сделать, чтобы отношение между двух государств приобрели более широкие масштабы. После того как они были подготовлены, образовалась некая пауза в силу разных обстоятельств», — отметил Рапота.
Чиновник подчеркнул, что «сейчас по некоторым дорожным картам (поскольку решение не принято, поэтому я их не называю) предложено активизировать деятельность». «У нас предстоит в этом месяце заседание группы высокого уровня и, возможно, она придаст дополнительный импульс работе над этими дорожными картами», — считает Рапота.
Госсекретарь СГ подчеркнул, что все дорожные карты «направлены на улучшение условий для россиян и белорусов в разных отраслях деятельности — медицинское обеспечение, страхование, налогообложение и других».
Ранее Минск заявлял о необходимости получения компенсации за налоговый маневр. Москва утверждала, что это ее внутреннее дело.
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Москва и Минск понимают, что проблему налогового маневра в нефтяной отрасли РФ в отношениях Беларуси и России придется решать, движение в этом направлении есть.
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