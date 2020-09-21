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Задержанного в Минске журналиста Дениса Борща отправили в жодинский ИВС
Источник материала: Навiны
Задержанный сегодня в Минске на Марше справедливости журналист Денис Борщ отправлен в жодинский изолятор временного содержания, сообщила Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на его адвоката.
Борщ был задержан около 16.50 возле Дворца Независимости, куда пришла часть протестующих, и доставлен в УВД Фрунзенского района. В чем его обвиняют, пока неизвестно.
По данным правозащитников на 22.05, в столице сегодня задержано не менее 148 человек, в регионах — не менее 63.
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Задержанный сегодня в Минске на Марше справедливости журналист Денис Борщ отправлен в жодинский изолятор временного содержания, сообщила Белорусская ассоциация...
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