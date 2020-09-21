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Пытки в автозаке? Дикая история задержанного у стелы программиста. СК проводит проверку

21.09.2020 08:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Страна продолжает обсуждать события в столице, последовавшие сразу после дня выборов. На днях международная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором была в том числе шокирующая история насилия над 30-летним программистом. Мы связались с ним и поговорили о произошедшем, а также обратились за комментарием в МВД и Следственный комитет. 

В опубликованном докладе молодого человека зовут Алесь, но это вымышленное имя. Парень просит не раскрывать его настоящие данные (все они имеются у редакции), поэтому будем называть его так.

— Я решил не раскрывать свою личность, так как пока непонятно, что происходит и будет происходить в стране, — объясняет он. — Главное для меня сейчас — не поставить под удар друзей и родственников.

Пытки в автозаке? Дикая история задержанного у стелы программиста. СК проводит проверку

С Алесем мы созваниваемся в Telegram, так как в начале сентября он принял решение уехать из Беларуси. Он объясняет: не чувствует себя в безопасности, особенно после того, как по фактам избиений и издевательств над задержанными не было возбуждено ни одного уголовного дела.

— Это был вторник, 11 августа. Меня задержали в районе стелы около 17:00, — говорит Алесь. — Ко мне подошли два сотрудника, вероятно, ОМОНа и потребовали показать телефон. Я отказался. Тогда меня сняли с велосипеда и потащили в автозак. Там снова потребовали показать телефон. Я решил: ладно, пусть смотрят. Там нашли фотографии, сделанные в воскресенье, 9 августа. Когда это увидели, сразу стали избивать меня дубинками и ногами. На тот момент в автозаке было трое или четверо сотрудников и двое задержанных. Что они говорили, я уже плохо помню.

Пытки в автозаке? Дикая история задержанного у стелы программиста. СК проводит проверку

«Он засунул мне дубинку в задний проход… Вытащил, опять потребовал пароль»

В какой-то момент силовики оставили Алеся на полу и ушли с его телефоном. Однако аппарат заблокировался, и они вернулись.

— Они пришли назад с телефоном и снова потребовали пароль. Я понял, что нет смысла доверять этим людям и что-то показывать им. Черт знает, что они с этим всем смогут выдумать. Тогда я решил, что пароль говорить не буду, и отказался им называть его, — рассказывает мужчина. — Меня снова начали бить — руками, дубинками — по всему телу.

Потом они позвали какого-то «главного». До этого этот мужчина угрожал парню возле меня, что засунет в задницу дубинку. Мне не угрожал, а просто сделал это. Он разрезал мне шорты и трусы сзади, крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив…

Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он натягивает презерватив на дубинку… Он засунул мне дубинку в задний проход… Вытащил, опять потребовал пароль. Потом бил кулаками и ногами по ребрам, лицу, в зубы, два передних покрошились…
Пытки в автозаке? Дикая история задержанного у стелы программиста. СК проводит проверку

Алесь говорит, что никто из силовиков не остановил коллегу. Никто не возмутился и не потребовал прекратить, остальные просто молчали. После всего этого его еще бил человек в штатском и в маске.

— Он бил и задавал странные вопросы: «Сколько вам платят? Что вам не нравится в стране?» — вспоминает Алесь. — Затем из автозака меня пересадили в автобус. Там же меня обыскали, из карманов достали документы, обчистили карманы и забрали наушники. Один из силовиков забрал их и отдал коллеге, спросив того: «Надо?» Тот взял.

Пытки в автозаке? Дикая история задержанного у стелы программиста. СК проводит проверку
Заводское РУВД Минска. Фото svar.by

После этого нас отвезли в Заводское РУВД. Там по классике: прогнали через шеренги с ОМОНом, от каждого из омоновцев получали по удару дубинкой. Затем нас положили на траву лицом в землю и с руками за спиной. Так мы пролежали всю ночь. Время от времени тех, кто засыпал или задавал вопросы, били.

Алесь почувствовал себя плохо и стал просить вызвать скорую, но ему каждый раз отказывали. Уже днем их перевезли из РУВД в ИВС на Окрестина.

Пытки в автозаке? Дикая история задержанного у стелы программиста. СК проводит проверку
ИВС на Окрестина

— Там тоже были шеренги с ОМОНом и дубинками. Они тоже били. Нас всех запихнули в прогулочные дворики. В нашем было около 120 человек, — рассказывает мужчина. — Нужно сказать, что надзиратели на Окрестина показались более адекватными. В полночь с 12 на 13 августа они начали ходить по камерам и спрашивать, кому нужна медицинская помощь. Я показал свои травмы, рассказал о произошедшем. Меня осмотрел фельдшер, после чего госпитализировали в БСМП. Там я пролежал пять дней.

О том, что он чувствовал все это время, молодой человек говорит коротко: «Я был в шоке, я выживал на тот момент. Не помню даже, что чувствовал».

Пытки в автозаке? Дикая история задержанного у стелы программиста. СК проводит проверку
Фото: wikimedia.org

«Жалобы на насилие и пытки со стороны ОМОНа»

В распоряжении редакции Onliner оказался выписной эпикриз Алеся из БСМП. Публиковать его молодой человек пока не решается. Из эпикриза следует, что Алеся привезли из ИВС на Окрестина 13 августа. В нем отмечено, что в крови не обнаружены этанол и другие спирты.

В заключительном диагнозе говорится, что у него закрытая черепно-мозговая травма легкой степени от 11 августа, сотрясение головного мозга, параорбитальная гематома слева, ушиб грудной клетки слева, подкожная гематома промежности и подкожная гематома верхней трети правого бедра, внутрислизистые кровоизлияния (три очага) ампулы прямой кишки.

При этом после проведенной колоноскопии врачи не исключают, что травма прямой кишки имеет травматическое происхождение.

Пытки в автозаке? Дикая история задержанного у стелы программиста. СК проводит проверку

Психолог, который также осматривал Алеся, написал о его состоянии так: «Жалобы на насилие и пытки со стороны ОМОНа (со слов). Проведена психологическая консультация, даны рекомендации. Необходима дальнейшая психотерапевтическая работа (насилие — стыд). Локальный статус: психоэмоционально напряжен, напуган, тревожен, испытывает стыд».

— Все, если можно так сказать, обошлось, и через пять дней я довольно быстро вернулся в норму, — говорит Алесь.

18 августа молодой человек вышел из больницы, а 20-го уже написал заявление в Следственный комитет — в райотдел СК Центрального района Минска.

— Заявление приняли, со всеми деталями они ознакомлены, меня опросили, — рассказывает Алесь. — Я удивился, что следователь первым делом спросил, можно ли посмотреть мой телефон. Потом был опрос 27 августа, также уточняли детали и все остальное. Пока идет проверка, уголовное дело не возбудили.

Пытки в автозаке? Дикая история задержанного у стелы программиста. СК проводит проверку
Акция против насилия у стен МВД

Параллельно Алесь обратился в фонд помощи пострадавшим BY_Help. Говорит, ему очень помогли.

— В начале сентября я принял решение уехать из страны. Преследования не было, а я решил не ждать, пока оно начнется. Тут может произойти все что угодно, — говорит он. — После заявлений от руководства МВД я понял, что их начальство не сильно владеет ситуацией и не знает, какие подавались заявления и что происходит. Я надеюсь, что не знают. Хуже, если они скрывают.

Вернется ли Алесь в Беларусь? По его словам, это вопрос открытый. Парень говорит, что вернется, только когда убедится, что в стране безопасно, но пока он в этом не уверен.

Пытки в автозаке? Дикая история задержанного у стелы программиста. СК проводит проверку

— Я считаю, что по всем делам должно быть проведено честное расследование — без рассказов о том, что ничего не было, что все это постанова и все травмы сфальсифицированы. Невозможно сфальсифицировать медицинские документы и показания свидетелей, — считает он. — Сейчас делается все, чтобы скрыть этих людей. Потому что, если бы государство хотело честного расследования, оно уже провело бы его. На том перекрестке полно видеокамер, в автозаках явно тоже есть видеокамеры. Всем известно, кто был на каком дежурстве или задании, в какое время и на каком участке. Судьбу причастных и виновных должен решить честный суд, и пусть они будут наказаны по закону.

Напомним, статья 25 Конституции Республики Беларусь гласит, что «никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному либо унижающему его достоинство обращению или наказанию, а также без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам».

Адвокат: «Уголовное дело пока не возбуждено»

— Моего клиента в рамках проверки по его заявлению дважды опросили, дали направление на судебно-медицинскую экспертизу, которая сейчас проводится, также изъяли на экспертизу его одежду, — отмечает адвокат Алеся Елена Колозаева. — Были также предложения о проведении проверки правдивости его показаний на полиграфе. При этом сложно понять, в правдивости каких показаний в данном случае можно сомневаться, чтобы их проверять таким образом. Кроме того, имеются медицинские документы, эпикризы и фото. На данный момент уголовное дело не возбуждено.

Пытки в автозаке? Дикая история задержанного у стелы программиста. СК проводит проверку

Официально

В Следственном комитете Беларуси, куда мы обратились за комментарием, подтвердили наличие заявления от Алеся.

— Заявление от этого гражданина поступило, обстоятельства, изложенные в этом заявлении, проверяются, — рассказала Onliner официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.

В МВД заявили, что на данный момент комментарий по этому поводу будет давать только Следственный комитет, раз он проводит проверку.

Напомним, по данным на 17 августа, в СК Беларуси было официально зарегистрировано 600 заявлений от граждан, пострадавших от насилия силовиков.

МВД: «Обращений граждан об изнасиловании в правоохранительных органах не зарегистрировано»

— Обращений граждан об изнасиловании в правоохранительных органах не зарегистрировано. Равно как не зарегистрировано и сообщений из медучреждений. Соответственно, подобной информации нет,заявил 16 сентября во время пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Если вы или ваши родственники, близкие получили травмы различной степени тяжести во время мирных демонстраций и вам нужны лекарства, лечение, реабилитация, заполните эти формы:

  • заявка в «ИМЕНА» на оперативную медицинскую помощь в партнерских медучреждениях и сопровождение пострадавших в лечении и реабилитации в дальнейшем;
  • заявка на выдачу единовременной материальной помощи каждому пострадавшему (инициатива BY_Help).

Вы также можете позвонить на круглосуточную горячую линию по номеру +375 44 709-79-11, и вам подскажут весь алгоритм действий.

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Теги: Минск
 
 
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