Археологи: 27 саркофагов, захороненных более 2,5 тысяч лет назад, обнаружены в Египте

Захоронения были найдены в недавно раскопанном колодце на священном месте в Саккаре, к югу от столицы Каира. Саккара была действующим могильником более трех тысяч лет назад и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.













В начале сентября было обнаружено тринадцать саркофагов, затем археологи нашли еще четырнадцать. На опубликованных ВВС изображениях показаны красочно раскрашенные, хорошо сохранившиеся деревянные гробы и другие более мелкие артефакты. "Первоначальные исследования показывают, что эти гробы полностью закрыты и не открывались с тех пор, как были захоронены", - говорится в заявлении министерства древностей Египта.



