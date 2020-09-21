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Видеофакт: Боец ММА лежа отправил соперника в нокаут

21.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский боец смешанного стиля (MMA) Лом-Али Нальгиев нокаутировал соотечественника Иманали Гамзатханова на турнире ACA 111, передает “Чемпионат”.


В ходе поединка Нальгиев оказался в лежачем положении на спине, из которого смог нанести оппоненту удар в голову пяткой. Гамзатханов рухнул на настил, а рефери остановил бой.

Для Нальгиева победа стала 18-й в карьере, он также потерпел восемь поражений. Гамзатханов проиграл четвертый бой в карьере, в его активе 11 побед.
 
 
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Лом-Али Нальгиев нокаутировал соотечественника Иманали Гамзатханова на турнире ACA 111, передает “Чемпионат”.
 
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