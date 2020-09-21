







Снятие вопроса с рассмотрения инициировала Сирия, являющаяся, по словам Кислицы, "одной из главных прокси РФ в Генассамблее": "Эта страна часто используется российскими дипломатами, которые делают вид в ГА, что это, собственно, не их инициатива, но они готовы поддержать".





Инициативу Сирии поддержали Россия, Беларусь, Китай, Иран, Кыргызстан, Конго, Куба, Мьянма, Никарагуа, Египет, Эритрея и Южный Судан. Часть этих стран на 74-й ГА голосовали против внесения в повестку дня 75-й сессии пункта о "ситуации на оккупированных территориях Украины".





По мнению Кислицы, эти страны входят в "круг ярых борцов с правом Генассамблеи обсуждать вопросы, имеющие прямое отношение к борьбе с массовыми нарушениями прав человека и преступлениями против человечности".



