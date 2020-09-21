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Россия, Беларусь и еще 11 стран выступили в ООН против пункта об "Обязанности защищать"
Источник материала: Партизан
13 стран проголосовали против дальнейшего рассмотрения на 75-й Генассамблее ООН пункта об "Обязанности защищать". Это сужает возможность ООН обсуждать преступления против человечности и массовые нарушения прав человека. Об этом в Facebook сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
Снятие вопроса с рассмотрения инициировала Сирия, являющаяся, по словам Кислицы, "одной из главных прокси РФ в Генассамблее": "Эта страна часто используется российскими дипломатами, которые делают вид в ГА, что это, собственно, не их инициатива, но они готовы поддержать".
Инициативу Сирии поддержали Россия, Беларусь, Китай, Иран, Кыргызстан, Конго, Куба, Мьянма, Никарагуа, Египет, Эритрея и Южный Судан. Часть этих стран на 74-й ГА голосовали против внесения в повестку дня 75-й сессии пункта о "ситуации на оккупированных территориях Украины".
По мнению Кислицы, эти страны входят в "круг ярых борцов с правом Генассамблеи обсуждать вопросы, имеющие прямое отношение к борьбе с массовыми нарушениями прав человека и преступлениями против человечности".
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13 стран проголосовали против дальнейшего рассмотрения на 75-й Генассамблее ООН пункта об "Обязанности защищать". Это сужает возможность ООН обсуждать преступления...
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