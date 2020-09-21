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Россия, Беларусь и еще 11 стран выступили в ООН против пункта об "Обязанности защищать"

21.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

13 стран проголосовали против дальнейшего рассмотрения на 75-й Генассамблее ООН пункта об "Обязанности защищать". Это сужает возможность ООН обсуждать преступления против человечности и массовые нарушения прав человека. Об этом в Facebook сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.



Снятие вопроса с рассмотрения инициировала Сирия, являющаяся, по словам Кислицы, "одной из главных прокси РФ в Генассамблее": "Эта страна часто используется российскими дипломатами, которые делают вид в ГА, что это, собственно, не их инициатива, но они готовы поддержать". 

Инициативу Сирии поддержали Россия, Беларусь, Китай, Иран, Кыргызстан, Конго, Куба, Мьянма, Никарагуа, Египет, Эритрея и Южный Судан. Часть этих стран на 74-й ГА голосовали против внесения в повестку дня 75-й сессии пункта о "ситуации на оккупированных территориях Украины".

По мнению Кислицы, эти страны входят в "круг ярых борцов с правом Генассамблеи обсуждать вопросы, имеющие прямое отношение к борьбе с массовыми нарушениями прав человека и преступлениями против человечности".

"Обязанность защищать" – это концепция в международном праве, поддержанная ООН в 2005 году. Она нацелена на предупреждение геноцидов, военных преступлений, преступлений против человечности, этнических чисток. При этом существует мнение, что эту концепцию могут использовать для применения силы одним государством против другого для целей, которые ею не подразумевались.
 
 
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13 стран проголосовали против дальнейшего рассмотрения на 75-й Генассамблее ООН пункта об "Обязанности защищать". Это сужает возможность ООН обсуждать преступления...
 
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