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Президент Азербайджана заявил, что "Армения готовится к новой большой войне"

21.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что "Армения готовится к новой большой войне", якобы наращивая силы около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Об этом он заявил в разговоре с журналистами, передает пресс-служба Алиева.





Алиев считает, что премьер Армении Никол Пашинян "сознательно провоцирует" Азербайджан, чтобы эскалировать карабахский конфликт: "Армения проводит незаконное заселение. Это противоречит всем международным конвенциям <...> это – преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях – преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно. Это – провокация, нас втягивают в провокацию".

По мнению Алиева, одной из причин стычек на границе Армении и Азербайджана в июле было желание Еревана "прозондировать, какой будет реакция ОДКБ": "Потому что они готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные. Мы знаем, что происходит вокруг нас <...> Идет концентрация их сил недалеко от линии соприкосновения".

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван - азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин".
 
 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что "Армения готовится к новой большой войне", якобы наращивая силы около линии соприкосновения в зоне карабахского...
 
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