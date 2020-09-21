Адвокат Михаил Кирилюк: Лучше несколько дней или даже лет тюрьмы, чем всю жизнь в концлагере

А что если ничего не получится? Если протест сдувается? У всех же бывают такие мысли, правда?





А что если мы проиграем? Если в следующие выходные будет холодно и выйдет не четверть миллиона, а сто тысяч. Через выходные - люди увидят что уже не сто тысяч, а пятьдесят. Через 2 недели будет дождь, снег, ветер и десять тысяч человек, пишет адвокат и политический аналитик Михаил Кирилюк.





А через три - Мотолько, журналисты, Нина Багинская и 38 фриков?





Знак подпишет соглашение о сотрудничестве со следствием.









Власову выпустят по состоянию здоровья и подписку о неучастие в политике.





Колесникова эмигрирует в Германию.





Эдуард Бабарико согласится возглавить купаловский театр.





А Виктор Дмитриевич - Белагропромбанк?





Тихановский героически просидит 10 лет, как Ходорковский, а Светлана станет символическим "правительством в изгнании", как Рада БНР и Ивонка Сурвила?





После Лукашенко будет Шейман, после Шеймана - Лукашенко младший?





Наша голова так устроена - периодически показывать нам фильмы ужасов против нашей воли.





Но мы потому и называемся "человек разумный", что не всякой мысли приходящей в голову верим, как святому духу, а проверяем ее.





Правдива ли эта мысль? Полезна ли она?





Никто не в состоянии предвидеть будущее, я, ни вы, ни бывший президент. И его соратникам сейчас страшнее, чем нам. И надоел он многим из них больше чем нам- так как мы с этим маразмом встречаемся в обычной жизни раз в год, сейчас раз в неделю, а они по восемь часов каждый будний день. Мне приходится с ними общаться, я это вижу.





Одно я могу сказать точно:





Такого исторического момента последние 30 лет в Беларуси еще не было.





Не было семи тысяч подверженных пыткам людей - один из тысячи избирателей.





Не было четверть миллиона на улицах.





Не было собранных сотен тысяч долларов помощи беларусами друг другу.





Не было миллиона верифицированных програмным образом голосов, показавших перевес протестного кандидата в 60-80%.





И - следите за руками - перевес в 60-80% был ДО пыток, до убийств, до изнасилований, до разорванных светошумовыми гранатами тел, до людей на костылях от резиновых пуль в ноге.





До того, как "еще мало было, сами виноваты". До того, как &q t;сейчас не до закона"





Значит сейчас уже не 60-80%, а СИЛЬНО больше.





И - социология работает так, что соотношение МИНИМУМ 60-80% против АГЛ - оно конечно отличается в Минском коворкинге и Смолевичском рувд. НО НЕ ДИАМЕТРАЛЬНО. На несколько процентов, может на десяток, отличается.





Независимая социология у нас же запрещена - теперь понятно почему?





Потому что немного обдумав даже мои примитивные выкладки выходит, что даже среди подневольных учителей и врачей, среди рабочих заводов и доярок колхозов, среди охранников на Окрестина и служащих внутренних войск, среди сотрудников всех исполкомов и министерств, даже среди собственной администрации, бывший президент проиграл выборы.





А удержать власть надолго с такой социологией шансов нет. Ее можно удерживать некоторое время силой оружия, но сколько вы можете без перерыва махать вашей коллективной дубинкой? Месяц, два? А год, десять?





Рука устанет, оторвется, развернется и врежет по осточертевшей размалеванной фуражке, да так что грим растечется.





Но даже если я неправ, что тогда? Вы боитесь проиграть? Хотите вступать только в правящую партию и ставить только на фаворита?





Тогда отойдите от меня. Лучше я без вас попытаюсь. Я понимаю риски и принимаю их.





Лучше несколько дней или даже лет тюрьмы, чем всю жизнь в концлагере.





Адзін мой сябра, разумны праўнік, калісці казаў - я буду размаўляць на мове, нават калі застануся адзін. Пакуль такія людзі ёсць, мы ня прайгралі.