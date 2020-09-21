Прогноз по валютам: с какими курсами доллар и евро завершат сентябрь

















- За прошлую неделю доллар США на внутреннем белорусском рынке подешевел на 1,29%, евро - на 1,21%, а российский рубль - на 1,45%. И в целом валютная корзина вернулась к исходному состоянию, то есть подешевела - на 1,35%.





Это именно то, что мы в предыдущий раз прогнозировали. И в конце прошедшей недели на внутреннем рынке доллар США уже можно было купить за 2 рубля 57 копеек. Произошел достаточно неплохой отскок от психологического уровня в 2,60 рубля. Мы ожидали курса в 2,58 рубля, но он получился даже еще лучше - для потребителей на внутреннем рынке.





Евро остался в пределах 3 рублей с несколькими копейками.





Российский рубль также изменялся почти в тех же самых пределах. Всю неделю он находился в равновесном состоянии на внутреннем российском рынке около 75 рублей за доллар США.





Виной тому, можно сказать, колебания цен на нефть, которые наблюдались в конце позапрошлой недели и начале прошлой недели. Но к концу ушедшей недели цены на нефть несколько стабилизировались. Они вернулись к отметке 43,5 доллара за баррель. И вероятность возвращения цены на нефть марки Brent к 45 долларам достаточно высока. Отсюда можно полагать, что российский рубль начнет небольшое укрепление с начала текущей недели.





Кроме этого, в Российской Федерации начинается так называемая налоговая неделя, к тому же она совпадает с окончанием третьего квартала. Эти факторы, как правило, способствуют повышению спроса именно на рубли на российском рынке. Так что можно ожидать совершенно небольшого укрепления российского рубля - от 75, может быть, в район 74-73,5 рубля за доллар США.





Следовательно, можно ожидать и небольшого укрепления рубля на нашем внутреннем рынке. А вот что касается доллара США и евро, то подтвердим прогноз именно по валютной паре евро/доллар - на ослабление доллара и укрепление евро. Как показывает график этой пары на межбанковском рынке Forex, вторая неделя подряд закрылась характерной технической фигурой доджи. Это дает сигнал, что с высокой вероятностью евро вернется к росту против доллара США. И будет очередная попытка протестировать отметку 1,2 доллара за 1 евро.





Можно ожидать аналогичного движения внутри пары на нашем рынке. Чаще всего у нас изменения на межбанке сопровождаются снижением доллара, а евро остается либо на текущем уровне, либо незначительно растет на белорусских торгах.





Как мы говорили раньше, достаточно вы ка заслуга Национального банка , который в августе ликвидировал тот пожар на внутреннем рынке, который начался. Сейчас есть вероятность того, что Нацбанк скупает излишки валюты, которые могли освободиться. Мы уже говорили, что может возникнуть дефицит именно белорусских рублей. Широкая денежная масса у нас остается под жестким контролем.





Те «набеги» по закупке инвалюты, которые мы наблюдали в августе, особенно со стороны юридических лиц, можно сказать, были лишены всякой практической логики. При любых обстоятельствах, наш финансовый рынок остается рублевым (имеется в виду белорусский рубль). В рублевой зоне идут и налоговые выплаты, и бюджетные, и все остальные. Поэтому дефицит белорусского рубля покрывается за счет интервенций Нацбанка, теперь уже в обратную сторону - он закупает валюту на внутреннем рынке.





Что в итоге?





Велика вероятность, что за неделю доллар протестирует отметку в 2 рубля 55 копеек.





Евро, возможно, немножко вырастет - до 3 рублей 5 копеек или до 3,06 белорусского рубля.





А российский рубль если и подрастет на внутреннем рынке, то совсем несущественно, может быть, до 3 белорусских рублей 45 копеек за 100 российских.





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