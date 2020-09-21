План Лукашенко: окукливание, конспирология, стерилизация

пишет nmnby.eu 16 сентября Александр Лукашенко провел встречу с «политическим активом страны». Ранее представленный план перестройки политической системы был изложен куда более подробно, но от этого стал выглядеть лишь еще менее реалистично,nmnby.eu

Конспирология на марше

«Семь этапов сценария по уничтожению Беларуси» – махровая теория заговора, пытающаяся упорядочить в выгодном для Лукашенко виде все произошедшее в Беларуси с 2010 года. Как и всякая конспирология, «Семь этапов» основываются на действительно существующих элементах (изменение подходов Запада по отношению к Беларуси, рост телеграм-каналов, парад пикетов на выборах-2020 и т.п.), но соединяют их в мифический единый план. «Семь этапов» страдают типичными изъянами любой конспирологии – в них нет важных элементов правдивого нарратива:





а) Доказательства. Концепция подаётся «как есть», без каких-либо фактов и подтверждений. Доказательства не просто плохие (вроде письма «Фрау А.», фотографии джипа, прорывавшегося через украинскую границу, или записи «перехвата» разговора Берлина и Варшавы) – доказательств нет как факта.





б) Конкретика. Глобальный нарратив, который охватывает десятилетия истории и затрагивает десятки стран, не вдается в детали, которые присущи любой реальной истории. В «Семи этапах» присутствуют названия медиаканалов и нарицательные кандидаты («блогер», «банкир», «экс-помощник»), но в сложнейшей машине нет никаких шестеренок, которые могли бы приводить ее в движение. Кто, что и когда конкретно сделал – этому в «Семи этапах» места не нашлось.





в) Мотивировка. Совершенно неясно, почему США, Чехия, Украина и другие страны хотят «уничтожить Беларусь», и что должно тут появиться после «уничтожения» (черная дыра?). По аналогии с масонскими заговорами, рептилоидами и чипирующим весь мир Биллом Гейтсом, враги хотят подчинить себе весь мир просто потому, что они от природы плохие и коварные, а «мы» – хорошие и справедливые – мешаем им своим существованием.

Враги со всех сторон

В таких условиях внешняя политика должна строится по принципу осажденной крепости: нас окружают соседи с «антибелорусской сутью», которые «хотят представить мировыми изгоями», «покушаются на наш суверенитет и даже территориальную целостность». Не хватает только покушения на нашу верю, наших женщин и светлую память наших предков. Ориентироваться остается по сути на тех, кто поздравил Лукашенко с победой: «Россия, Китай, страны СНГ, быстро растущие государства Центральной Азии».





Исключение сделано лишь для Украины, где хоть и правят «постоянно меняющиеся элиты» с «политическими авантюрами и продажной риторикой», но «духовная связь наших народов не должна дать трещину». Видимо, плотность человеческих контактов беларусов с украинцами признана такой высокой, что представление их как антибелорусских, покушающихся на Полесье, было бы слишком абсурдным даже на фоне всего вышесказанного, и потому избрана тактика «хорошего народа и плохих элит» (уже знакомая по отношению к России).

Вверх тормашками

Реформа местного самоуправления предполагает передачу ответственности без полномочий. Идея «активнее участвовать в решении возникающих вопросов и проблем на местах» – по сути просто желание переложить проблемы регионов на сами регионы. Не иначе как наивно смотрится требование к местному самоуправлению «проявлять инициативу», что априори невозможно по указке сверху, и тем более – в системе вертикали власти.





Еще абсурднее звучит описание «выхода на новый уровень взаимодействия с обществом»: «Я абсолютно убежден, и сам готов начинать эту работу. Снизу». Какая уж тут инициатива местного самоуправления, если работу «снизу» начинает президент. Содержательно предлагается эрзац-демократия: «на базе конструктивных организаций следует создать местные диалоговые площадки». Хотя вообще-то конструктивные диалоговые площадки – это местные советы и парламент.





Еще один несуществующий в юридической плоскости орган, Всебелорусское народное собрание – сакрализуется: «особая форма народовластия в стране, которая тогда, в середине 90-х, спасла страну… Это великое было собрание». Помимо шапкозакидательских задач (новая пятилетка с шестым технологическим укладом и белорусской продукцией высочайшего качества), на собрании в декабре-января планируется «нарисовать план конституционных изменений».

Политическая стерилизация

Конституционная реформа выглядит довольно самокритичной: «в новой Конституции следует прописать сдержки и противовесы, баланс власти… сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна» – получается, в нынешней Конституции этого недостает. При этом система должна остаться полностью управляемой: сперва «разберемся с партийным законодательством, всей партийной системой, доработаем избирательное законодательство, тогда мы все эти моменты будем “сшивать” с конституционной реформой. Но не наоборот». То есть о построении новой системы с многопартийным парламентом можно будет говорить только тогда, когда партийная и избирательная система будут полностью стерилизованы и готовы к контролируемым выборам.





«Совершенствование избирательного законодательства» заключается в том, чтобы исключить политическое участие общества в выборах – «различные лазейки, которыми пользуются недобросовестные кандидаты». Также предполагается «повысить статус членов избиркомов всех уровней» и «надежно защитить их». С учетом того, что период выборов члены избиркомов и так наделены правом игнорировать закон, а их эвакуация с участков 9 августа осуществлялась под охраной и в специальных автобусах, то сложно представить, куда в этом направлении можно еще больше «совершенствовать» законодательство.





В частности, запланирована перерегистрация всех партий, с особым акцентом на те 10 из 15, которые «отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов». Характерно, что среди этих 10 есть и те, которые считались прогосударственными. А в ЛДПБ, которая не подписывала резолюцию, судя по всему также идет раскол: часть партийцев, включая (экс-)зампреда ЛДПБ комика Крыжановского, выступают с осуждением власти и поддерживают позицию протестующих. Гайдукевич неспроста спешит объявлять о создании Народно-патриотического движения, надеясь сохранить место в том случае, если при переформатировании системы будет решено избавиться даже от ЛДПБ.





В целом система продолжает окукливаться: в ответ на кризис не расширять, но сжимать круг лояльных. «Система держится на преданных своей стране людях… есть на кого опереться в это непростое время», заявил Лукашенко перед залом, где сидело от силы 250 человек «политического актива».

Вперед в прошлое

Помимо конституционной реформы, единственным, что хоть сколько-нибудь было обращено в будущее, стал анонс запуска БелАЭС. Впрочем, и он по советской традиции приурочен к 7 ноября. В целом же предлагается просто отмотать пленку истории назад и жить как раньше: «Вместе мы вернем в Беларусь спокойный ритм жизни».





Для этого, однако, предлагаются методы идейного контроля также из вчерашнего дня. Во-первых, «внести предложения по организации эффективной системы идеологической работы» (то есть даже не повысит эффективность, а просто организовать, как будто и не было последних 15 лет построения идеологической вертикали). Во-вторых, официально закрепить пропагандистский характер медиа: «средства массовой информации должны быть проводниками государственной идеологии, а журналисты – самой государственной категорией специалистов» (как будто с БТ не бегут собственные работники, а самым популярным медиа не стал NEXTA). В-третьих, проводить политинформацию в школах и университетах – «организация воспитательной работы в учреждениях образования всех типов» (как будто это еще не стало бумажной работой для галочки, на которую никто давно не обращает внимание).





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Система замыкается в себе, и сон разума порождает конспирологических чудовищ, которые не столько страшны, сколько смешны. Власть смотрит в прошлое, не воспринимает политическое настоящее и тем более не может предложить работоспособную модель будущего. Стоит ли говорить, что такой подход обречен на провал.







