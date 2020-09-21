Читатель не платил алименты, потому что был в коме, а потом не мог работать, но суд признал его виновным

Источник материала: Tut.by

2020-ый год был суров к нашему читателю (как и ко всем нам). Мужчина пишет о том, что долгое время лежал в больнице, а после не мог не то что работать — даже ходить. Из-за этого он пропустил несколько месяцев выплаты алиментов, и ему грозят часы общественных работ. Справедливо ли это, разбирается адвокат.



Александра Квиткевич, TUT.BY

— Хотелось бы получить совет. Будучи временно безработным в прошлом году платил бывшей жене алименты в сумме половины бюджета прожиточного минимума. В сентябре 2019-го года месяц пропустил, а 4-го октября попал на операционный стол, причем в другом городе.

Пять дней в коме, сложнейшая операция, как сказал хирург нынешней жене — это вообще чудо, что остался жив. Три недели лежал в хирургическом отделении. Врач выписал, сказал стать на учет по месту жительства и дал рекомендацию: полгода как минимум избегать любых физических нагрузок.



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Там (по месту жительства) я, наверное, сам сглупил — сказал, что так как не работаю, больничный мне не нужен. И уже через неделю снова попал в больницу с пневмонией — еще на три недели. В октябре-ноябре деньги для дочери пересылала жена, но не полную сумму. То, что оставалось от покупки лекарств и памперсов.

Бывшей жене и дочери я написал сразу, как только в себя пришел после реанимации, что очень тяжело заболел. На что ответ: «Так что, денег не будет?». Декабрь и январь я восстанавливался. С февраля снова начал производить выплаты. Плюс, ждал пока освободится место сторожа тут, на местной фирме. Сейчас трудоустроен, отдел принудительного исполнения прислал листы на работу, высчитывают 70% зарплаты.

Но проблема вот в чем: бывшая жена подала в суд за три месяца (сентябрь, декабрь и январь). Участковый быстро состряпал дело — передал в СК. Два месяца ходил туда, как на работу, на допросы. И про больницу говорил, и про то, какая операция была, и про то, что в местной поликлинике мою карту потеряли вместе со всеми эпикризами и направлениями. И что любые физические нагрузки противопоказаны.



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В результате вчера состоялся суд — меня признали виновным по уклонению от уплаты алиментов в течение трех месяцев и более. И назначили наказание в виде 120 часов общественных работ! Ни врача не опросили, который меня оперировал, ни документы не запросили из больниц — ничего. Следователь вообще заявила, что сразу после выписки из больницы я не предпринял попыток трудоустроиться, умышленно уклонялся. Если что, то я ходить толком только с декабря начал, и то недалеко. Единственное, что суд учел — это то, что я уже трудоустроен, и то, что впервые привлекаюсь (обвинитель хотел 240 часов). Свою вину я не признал.

Имеет ли смысл обжаловать решение суда, самому выписки из истории болезни понаходить. Или может адвоката нанять? Реальны ли шансы отменить эти отработки?

Ответ адвоката:

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

— Из вашего письма ясно, что вы были привлечены к уголовной ответственности по ч.1 ст. 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК Республики Беларусь).

Следует знать: этой нормой предусмотрена ответственность за совершение преступления в виде уклонения родителя более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей.

Обратите внимание: за совершение преступления по ч.1 ст. 174 УК Республики Беларусь предусмотрены следующие виды ответственности:

общественные работы на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов;

исправительные работы на срок до двух лет;

арест;

ограничение свободы на срок до трех лет;

лишение свободы на срок до одного года.

Таким образом, суд избрал в отношении вас самый мягкий вид наказания — общественные работы.

Для других читателей колонки, оказавшихся в схожей ситуации, и для вас — на случай если приговор суда вступит в законную силу, будет полезной следующая информация: за повторное аналогичное преступление грозит уголовная ответственность по ч.3 ст. 174 УК Республики Беларусь. В этом случае наказание однозначно будет более суровым. Ч.3 ст. 174 УК Республики Беларусь предусматривает следующие варианты ответственности:

исправительные работы на срок от одного года до двух лет;

арест;

ограничение свободы на срок от одного года до трех лет;

лишение свободы на срок до двух лет.

Теперь давайте разберемся более подробно с вашим вопросом: имеет ли смысл обжаловать приговор суда?

Итак, первое, на что необходимо обратить внимание: согласно ч.1 ст. 174 УК Республики Беларусь, для привлечения к уголовной ответственности по этой статье, срок уклонения родителя от уплаты алиментов должен составлять строго более трех месяцев.

В этой связи, я рекомендую проверить:

Какой конкретно период уклонения вменялся вам в вину (эту информацию вы можете найти, например, в постановлении о привлечении вас в качестве обвиняемого); Какой конкретно период уклонения суд признал доказанным (эту информацию вы можете найти в приговоре суда).

Если, как указано в обращении, период уклонения составляет ровно три месяца (сентябрь, декабрь и январь), то приговор суда в отношении вас незаконен.

Следует знать: исходя из буквального толкования закона и сложившейся судебной практики, для привлечения к ответственности по ч.1 ст. 174 УК Республики Беларусь не требуется, чтобы указанный трехмесячный период уклонения был непрерывным.

Что это значит: если в течение года накопилось в общей сложности более трех месяцев, в течение которых родитель уклонялся от выполнения соответствующей обязанности, ему грозит уголовная ответственность по ч.1 ст. 174 УК Республики Беларусь.

Второе заслуживающее внимания обстоятельство: привлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов возможно только в том случае, если родитель не оплачивает их без уважительной причины.

Что это значит: если родитель не может уплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка в силу объективных, уважительных причин, то ответственность по ч.1 ст. 174 УК Республики Беларусь исключена.

В вашем случае суд пришел к выводу о том, что уважительных причин для неуплаты средств на содержание несовершеннолетней дочери не было.

Из содержания письма ясно, что вы убеждены в ошибочности подобных выводов суда. Кроме того, вы указываете на ряд упущений в судебном следствии, которые привели к подобной ошибке и, как следствие — к незаконному и необоснованному, по вашему мнению, осуждению по ч.1 ст. 174 УК Республики Беларусь.

Необходимо отметить, что согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, виновность лица в совершении преступления должна быть доказана. При этом согласно ч.2 ст. 16 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — УПК Республики Беларусь), в уголовном процессе обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. В свою очередь, орган уголовного преследования, суд не вправе перекладывать обязанность доказывания на обвиняемого.

Вместе с тем, на основании ч.4 ст. 24 УПК Республики Беларусь, стороны в судебном разбирательстве пользуются равными правами по представлению и исследованию доказательств, заявлению ходатайств, высказыванию мнения по любому вопросу, имеющему значение по уголовному делу.

То есть, в целях собственной защиты обвиняемый вправе самостоятельно собирать и передавать суду доказательства невиновности. Кроме того, у вас было право просить суд оказать содействие и истребовать те доказательства, которые нельзя получить самостоятельно.

Главная задача — обеспечить наличие в материалах дела исчерпывающих доказательств того, что у вас были уважительные причины, послужившие препятствием своевременной уплаты алиментов. Прежде всего, к таким доказательствам относятся медицинские документы, подтверждающие факт госпитализаций и прохождения амбулаторного лечения. Также необходимо было предоставить медицинские документы, подтверждающие, что вы объективно были лишены возможности работать и, как следствие, уплачивать алименты на несовершеннолетнего ребенка.

Однако, из письма следует, что вы только сейчас задались вопросом о том, «имеет ли смысл самому выписки из истории болезни понаходить».

Из этого вопроса для меня очевидно, что в ходе рассмотрения дела судом первой инстанции вы самоустранились, и это стало самой существенной ошибкой.

Что нужно сделать, чтобы изменить сложившуюся ситуацию?

Первостепенная задача — подготовить и подать апелляционную жалобу на приговор суда.

Кроме того, восполнить отсутствие доказательств в деле. Сделать это можно двумя путями:

Самостоятельно собрать соответствующие доказательства и приложить их к апелляционной жалобе, Обратиться с письменным ходатайством в адрес суда вышестоящей инстанции с просьбой оказать содействие и истребовать те доказательства, которые обвиняемый не может получить самостоятельно (делать это я рекомендую одновременно с подачей апелляционной жалобы).

Мой личный совет: из письма ясно, что в ходе рассмотрения дела вами не в полной мере были использованы возможности для собственной защиты. На сегодня вы признаны виновным и привлечены к уголовной ответственности по ч.1 ст. 174 УК Республики Беларусь. Если не подать апелляционную жалобу своевременно, приговор суда вступит в законную силу, и за этим однозначно последует исполнение назначенного судом наказания.

Учитывая наличие неисследованных и не учтенных судом доказательств, имеющих существенное значение для дела, я полагаю, что есть основания обжаловать обвинительный приговор. Для достижения желаемого результата я рекомендую прибегнуть к помощи адвоката. Личная беседа, ознакомление адвоката с материалами уголовного дела помогут выстроить грамотную линию защиты и выбрать максимально короткий путь для получения необходимых доказательств и усиления позиции по делу.

Обратите особое внимание: сроки на принятие решения об обжаловании крайне ограничены. По общему правилу, апелляционная жалоба на приговор суда первой инстанции должна быть подана в течение десяти суток со дня провозглашения приговора (ч.1 ст. 374 УК Республики Беларусь).

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости ознакомится с материалами уголовного дела, в том числе — с протоколами судебных заседаний, подготовит письменные документы: апелляционную жалобу, заявления, запросы, ходатайства и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.