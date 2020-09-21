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«В отношениях с собой». Звезды, которые давно ни с кем не встречаются - и (не) жалеют об этом

21.09.2020 08:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Актриса Эмма Уотсон в одном из интервью Vogue изобрела новое определение для людей, которые на данный момент ни с кем не встречаются. «Мне потребовалось на это много времени, но я очень счастлива быть одна. Я говорю, что нахожусь в партнерстве с самой собой». На данный момент актриса по-прежнему находится в отношениях с собой, а мы предлагаем вспомнить других знаменитостей, которые в последнее время сосредоточились на других сферах своей жизни.

Шарлиз Терон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В 2015 году Шарлиз Терон рассталась с актером Шоном Пенном, с тех пор она не заводила романов и сосредоточилась на воспитании двоих приемных детей — Джексона и Огаста. «Я не была в отношениях в течение долгого времени. Я никогда не хотела выйти замуж. Все это несложные вещи для меня, потому что я такая глубоко внутри. Мне кажется, людей это ставит в тупик, особенно когда касается женщин, не правда ли?» — сказала актриса в одном из интервью.

Хэлли Берри

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актриса входит в число самых высокооплачиваемых голливудских звезд. За ее плечами 4 брака, последний, с актером Оливье Мартинесом, закончился в 2016 году. С тех пор актриса не заводила новых длительных отношений и занимается воспитанием детей и карьерой. «Раньше я была очень зависима от отношений, — рассказала актриса в одном из недавних интервью. — Я не могла быть одна, мне постоянно нужно было быть с кем-то. Теперь я не испытываю такой потребности. Я провожу время с детьми или уделяю его только самой себе, и чувствую себя просто прекрасно».

Эмилия Кларк

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Звезда сериала «Игра престолов», мать драконов и просто очаровательная девушка, которой через многое пришлось пройти (в 2011 и 2013 годах она перенесла две операции на головном мозге, после которых тяжело восстанавливалась), в недавнем интервью рассказала, что вывела для себя новое правило отношений: БНА (больше никаких актеров). «Но пока выбирать мне не приходится, потому что это единственные люди, которые меня окружают».

Джейк Джилленхол

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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39-летний актер скрывает от прессы и поклонников свою личную жизнь. В разное время СМИ сообщали о его романах с Кирстен Данст, Риз Уизерспун, Тейлор Свифт и Алиссой Миллер. В недавнем интервью Vogue он признался, что пришел к пониманию того, что сейчас его личная жизнь должна стать важнее профессиональной. «Сейчас я интересуюсь своей жизнью даже больше, чем работой. В моей карьере наступил момент, когда я почувствовал иные потребности. Я увидел, что многим пожертвовал ради работы. Осознал, что жизнь очень мимолетна. Я повернулся к своей семье, к друзьям, к любви — все это интересует меня сейчас гораздо больше, чем работа».

Адриана Лима

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бразильская супермодель, которую называют одной из самых красивых женщин планеты, в 2006 году познакомилась со своим будущим мужем — спортсменом Марко Яричем. Их брак продлился до 2014 года. На данный момент модель занимается воспитанием двух дочерей и не комментирует слухи о приписываемых ей романах.

 
 
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«Я говорю, что нахожусь в партнерстве с самой собой». Кто из известных женщин не боится одиночества?
 
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