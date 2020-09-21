В Гродно на Марше справедливости гребли всех, в том числе в автозак попала и беременная

В Гродно около тысячи демонстрантов приняли участие в Марше справедливости. Десятки человек задержаны.

Протестующие с бело-красно-белыми флагами собрались на Советской улице около уличного музыканта, пели и танцевали вместе с ним, скандировали «Жыве Беларусь!». Милиционеры предупредили собравшихся, что мероприятие несанкционированное.

Затем колонна выдвинулась на Большую Троицкую улицу и заняла проезжую часть. Вскоре к колонне подъехали автозаки и тонированные автобусы. Начались задержания, некоторых тянули по земле. На месте задержаний были заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Виталий Стасюкевич и командир гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич.

Среди задержанных оказалась женщина на 30-й неделе беременности. Она кричала, что беременная, однако ее затянули в автозак. Вскоре ее отпустили. Схватили также известного гродненского историка, доктора исторических наук профессора Алеся Смоленчука.

Одному мужчине стало плохо во время задержания, его оставили на земле около автозаков. По словам мужчины, у него случился гипертонический криз. Его забрала скорая.

Несколько десятков протестующих после разгона вновь собрались около кинотеатра «Октябрь», однако их также разогнала милиция, несколько человек задержали.